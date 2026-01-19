Egils Helmanis: Mēs pazaudējām iespēju tikt vaļā no Evikas Siliņas 40

19:23, 19. janvāris 2026
TV24 raidījumā “Preses klubs” Ogres novada domes priekšsēdētājs (NA) Egils Helmanis kritizēja pašreizējo valdību, norādot, ka ir pazaudēta iespēja tikt vaļā no premjerministres Evikas Siliņas un birokrātu valdības.

“Ja mēs atveram LSM.LV un paskatāmies, tur joprojām ir RU LSM. Jūs nekur neatradīsiet neko līdzīgu Ukrainā,” sacīja Helmanis. Viņš īpaši pievērsa uzmanību sabiedrisko mediju saturam krievu valodā, uzsverot, ka krievu valoda šobrīd tiek izmantota kā hibrīdkata instruments.

Helmanis uzsver, ka Krievija caur krievu valodu īsteno propagandu un veido tā dēvēto krievu pasauli, kas rada drošības riskus arī Latvijai.

Viņš uzsvēra nepieciešamību uz šo jautājumu raudzīties ļoti nopietni un vienlaikus skaidrot krievvalodīgajai sabiedrībai Latvijā, ka iebildumi netiek vērsti pret viņiem, bet gan pret agresiju un hibrīdkaru, ko īsteno Krievija: “Mēs neesam pret viņiem, bet esam pret to, kas notiek Ukrainā.”

Jau iepriekš esam vēstījuši, ka gan Latvijā, gan citviet pasaulē, ir vairākkārt spriests par to, ka būtu jāizliedz mediju darbība krievu valodā.

Plašāk skaties pievienotajā video!

