Eiropas miera plāns Ukrainai krietni labvēlīgāks – publiskoti visi punkti 0
Pēc tam, kad ASV iepazīstināja ar savu 28 punktu miera plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas izpelnījās kritiku par pārāk lielu lojalitāti Maskavai, Eiropas valstis sagatavoja savu dokumenta versiju.
Kā norāda laikraksts “The Telegraph”, šis Eiropas plāns būtiski atšķiras no amerikāņu priekšlikuma un daudzējādā ziņā ir labvēlīgāks Ukrainai. Amerikāņu priekšlikumi ir plaši kritizēti par pārāk labvēlīgiem Kremlim – tie paredz lielu teritoriju nodošanu Krievijai, Ukrainas armijas lieluma samazināšanu un NATO karaspēka klātbūtnes aizliegumu Ukrainas teritorijā.
Viena no galvenajām atšķirībām starp Eiropas un Amerikas dokumentiem ir prasība “neuzlikt nekādus ierobežojumus” Ukrainas bruņoto spēku lielumam.
Ārzemju mediji vēsta par šādiem 24 Eiropas plāna punktiem:
Kara izbeigšana un pasākumi tā neatkārtošanās nodrošināšanai, lai radītu ilgtspējīgu pamatu ilgstošam mieram un drošībai.
Abas konfliktā iesaistītās puses apņemas ievērot pilnīgu un beznosacījumu pamieru – gaisā, uz sauszemes un jūrā.
Puses nekavējoties uzsāks sarunas par uguns pārtraukšanas uzraudzības tehniskajiem jautājumiem, piedaloties Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas valstīm.
Tiek īstenota starptautiska pamiera uzraudzība, ko vada Amerikas Savienotās Valstis un Ukrainas partneri. Uzraudzība galvenokārt tiks veikta attālināti — izmantojot satelītus, bezpilota lidaparātus un citas tehnoloģijas, ar elastīgu zemes komponentu iespējamu pārkāpumu izmeklēšanai.
Tiek izveidots mehānisms pamiera pārkāpumu ziņojumu iesniegšanai, kā arī to izmeklēšanai un koriģējošo pasākumu apspriešanai.
Krievija noteikti atgriezīs visus deportētos un nelegāli pārvietotos Ukrainas bērnus. Šo procesu atbalstīs starptautiskie partneri.
Puses apmaina visus karagūstekņus pēc principa “visus pret visiem”. Krievija atbrīvo visus aizturētos civiliedzīvotājus.
Pēc tam, kad būs apstiprināta uguns pārtraukšanas stabilitāte, puses sper humānus soļus, tostarp ļauj ģimenēm tikties pāri kontaktlīnijai.
Ukrainas suverenitāte tiek ievērota un vēlreiz apstiprināta. Ukraina netiek piespiesta pie neitrāla statusa.
Ukraina saņem spēcīgas juridiski saistošas drošības garantijas, tostarp no ASV, līdzīgas NATO 5. panta principam, lai novērstu turpmāku agresiju.
Ukrainas bruņotajiem spēkiem un aizsardzības rūpniecībai netiek noteikti nekādi ierobežojumi, tostarp attiecībā uz starptautisko sadarbību.
Garantētājvalstis tiek veidotas kā īpaša grupa no Eiropas valstīm un valstīm ārpus Eiropas, kuras ir gatavas pievienoties.
Ukraina patstāvīgi izlemj par sabiedroto spēku klātbūtni, bruņojumu un operācijām, kurus uzaicina Ukrainas valdība.
Ukrainas dalība NATO ir atkarīga no vienprātības alianses ietvaros.
Ukraina kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti.
Ukraina saglabā kodolieroču brīvas valsts statusu NPT (Kodolieroču neizplatīšanas līguma) ietvaros.
Teritoriālie jautājumi tiks apspriesti un risināti pēc pilnīgas un beznosacījumu uguns pārtraukšanas.
Teritoriālās sarunas sāksies, ņemot vērā pašreizējo kontroles līniju.
Pēc vienošanās panākšanas puses apņemas to nemainīt ar spēka palīdzību.
Ukraina atgūst kontroli pār Zaporižjas AES (ar ASV iesaisti) un Kahovkas dambi. Tiks izveidots kontroles nodošanas mehānisms.
Ukraina saņem netraucētu kuģošanu pa Dņepru un kontroli pār Kinburnas strēli.
Ukraina un tās partneri īsteno ekonomisko sadarbību bez ierobežojumiem.
Ukraina tiks pilnībā atjaunota un saņems finansiālu kompensāciju, tostarp no Krievijas valsts aktīviem, kas paliks iesaldēti līdz brīdim, kad Krievija atlīdzinās nodarītos zaudējumus.
Sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju kopš 2014. gada, var tikt daļēji un pakāpeniski atvieglotas tikai pēc ilgstoša miera panākšanas, ar iespēju tās automātiski atjaunot līguma pārkāpuma gadījumā.
Atsevišķas sarunas par Eiropas drošības arhitektūru tiks uzsāktas, piedaloties visām EDSO valstīm.