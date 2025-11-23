Tramps ļoti neapmierināts: Ukrainas vadība nav izteikusi nekādu pateicību ASV par mūsu pūliņiem 1
ASV prezidents Donalds Tramps platformā “Truth Social” publicējis ierakstu par situāciju saistībā ar karu Ukrainā, izsakot neapmierinātu, ka Ukraina nav pateikusies par viņa un ASV centieniem.
Karš starp Krieviju un Ukrainu nekad nebūtu sācies, ja Amerikas Savienotajās Valstīs un Ukrainā būtu bijusi spēcīga un pareiza vadība, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
Tāpat viņš paziņoja, ka, ja 2020. gada prezidenta vēlēšanas “nebūtu tikušas viltotas un nozagtas”, nebūtu bijis Ukrainas un Krievijas kara. “Putins nekad nebūtu uzbrucis! Tikai tad, kad viņš ieraudzīja miegaino Džo darbībā, viņš teica: “Tagad ir mana iespēja!””
Viņš uzsvēra, ka Ukrainas vadība nav izteikusi pateicību.
“Ukrainas vadība nav izteikusi nekādu pateicību par mūsu centieniem, un Eiropa turpina pirkt Krievijas naftu. Amerikas Savienotās Valstis turpina pārdot milzīgu daudzumu NATO ieroču nodošanai Ukrainai,” vēl rakstīja Tramps. Pēc viņa teiktā, “korumpētais Baidens” bez maksas atdeva ieročus un naudu.”