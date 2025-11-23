Foto: Scanpix/AP/LETA

Tramps ļoti neapmierināts: Ukrainas vadība nav izteikusi nekādu pateicību ASV par mūsu pūliņiem 1

LA.LV
17:19, 23. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps platformā “Truth Social” publicējis ierakstu par situāciju saistībā ar karu Ukrainā, izsakot neapmierinātu, ka Ukraina nav pateikusies par viņa un ASV centieniem.

Reklāma
Reklāma
“Šoreiz cieta mana mamma, bet rīt varbūt jau kāds cits.” Sieviete brīdina par nepatīkamu incidentu saistībā ar veikalu “Maxima”
Rosļikovs iecerējis sūdzēties par attieksmi pret krieviem Latvijā, taču krievvalodīgo reakcija uz šo nodomu viņam liek pamatīgi vilties
Kokteilis
Krievija un “Sņeguračka” – Latvijas pārstāves nacionālais tērps “Miss Universe” skaistumkonkursā izsauc sabiedrības sašutumu
Lasīt citas ziņas

Karš starp Krieviju un Ukrainu nekad nebūtu sācies, ja Amerikas Savienotajās Valstīs un Ukrainā būtu bijusi spēcīga un pareiza vadība, paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.

Tāpat viņš paziņoja, ka, ja 2020. gada prezidenta vēlēšanas “nebūtu tikušas viltotas un nozagtas”, nebūtu bijis Ukrainas un Krievijas kara. “Putins nekad nebūtu uzbrucis! Tikai tad, kad viņš ieraudzīja miegaino Džo darbībā, viņš teica: “Tagad ir mana iespēja!””

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijā ielidojušas meteozondes no Baltkrievijas ar nelegālajām cigaretēm
Kokteilis
VIDEO. “Reizēm gaidīt ir sāpīgi…” Gada labākā aktrise Maija Doveika uz skatuves izplūst asarās, liekot raudāt arī savam dēlam Pāvilam
Ukraina panāk kompromisu miera plāna jautājumā – vai Putins tam piekritīs?

Viņš uzsvēra, ka Ukrainas vadība nav izteikusi pateicību.

“Ukrainas vadība nav izteikusi nekādu pateicību par mūsu centieniem, un Eiropa turpina pirkt Krievijas naftu. Amerikas Savienotās Valstis turpina pārdot milzīgu daudzumu NATO ieroču nodošanai Ukrainai,” vēl rakstīja Tramps. Pēc viņa teiktā, “korumpētais Baidens” bez maksas atdeva ieročus un naudu.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Sarunas par miera plānu Šveicē: ASV un Ukrainas pārstāvji nākuši klajā ar paziņojumiem
ASV sarūpējuši Putinam dāvanu Ziemassvētkos! Eksperts norāda, ka tā nepavisam nav labvēlīga Ukrainai un Baltijas valstīm
Absurds – paši nezina, kas ir miera plāna autors? Notiekošais politikas aizkulisēs liek saķert galvu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.