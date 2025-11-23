Sarunas par miera plānu Šveicē: ASV un Ukrainas pārstāvji nākuši klajā ar paziņojumiem 97
Ziņa papildināta plkst. 18:57 ar ASV un Ukrainas pārstāvju komentāriem
ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Ukrainas prezidenta padomnieks Andrijs Jermaks nākuši klajā ar paziņojumiem.
Marko Rubio sacīja, ka šodienas sanāksme ir bijusi “līdz šim visproduktīvākā un jēgpilnākā sanāksme visā šajā procesā, kopš mēs esam iesaistīti no paša sākuma.”
ASV valsts sekretārs paziņoja, ka Vašingtonas komanda veic “dažas izmaiņas”, šķietami balstoties uz Ukrainas ieteikumiem.
Viņš sacīja, ka vēl ir darāms darbs, un vēlāk varētu būt sniegta papildu informācija, taču piebilda: “Mums ir ļoti labs darba produkts, kas jau ir balstīts uz visu šeit iesaistīto pušu ieguldījumu, un mēs tagad varējām izskatīt dažus no šiem punktiem soli pa solim.
Mūsu komandas tagad ir devušās uz savām istabām, jo mēs strādājam pie dažiem no mums izteiktajiem ieteikumiem, tāpēc mēs tos izskatām, veicot dažas izmaiņas, cerot vēl vairāk mazināt atšķirības un pietuvoties tam, kas ir ļoti ērti gan Ukrainai, gan, protams, Amerikas Savienotajām Valstīm.”
Jermaks pateicas “lielajiem draugiem” ASV
Otrais uzstājās Andrijs Jermaks, kurš piekrita Rubio teiktajam, sakot, ka šodienas sanāksme bija “ļoti produktīva.”
Jermaks uzsvēra, ka pateicas arī “mūsu lielajiem draugiem” ASV un Trampam. Taču, tāpat kā ASV augsta ranga diplomāts, viņš sacīja, ka darbs turpināsies, un piebilda, ka Ukraina “iesaistīs Eiropas draugus.”
⚡️‼️BREAKING: Andrii Yermak, Head of the Ukrainian Delegation to Geneva:
“We have just completed a very productive first session with our distinguished American colleagues. I can confirm that we have made real progress, and we are moving forward toward the just and lasting peace… pic.twitter.com/vvdlbVqPgY
— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) November 23, 2025
Umerovs: Pašreizējais miera plāns Ženēvā jau atspoguļo Ukrainas galvenās prioritātes
ASV miera plāna pēdējā versija tagad ietver Ukrainas “svarīgākās prioritātes”, svētdien Ženēvā paziņojis Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs.
Ženēvā, Ukrainas delegācijas un Amerikas Savienoto Valstu, Vācijas, Francijas un Lielbritānijas delegāciju tikšanos ietvaros, tiek saskaņots kopīgs dokuments par kara beigām. Jaunā formulējuma redakcija jau atspoguļo lielāko daļu Ukrainas komentāru, sacīja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs un Ukrainas delegācijas loceklis Ženēvas sarunās Rustems Umerovs.
“Pašreizējā dokumenta versija, lai gan atrodas saskaņošanas pēdējā posmā, jau atspoguļo lielāko daļu Ukrainas galveno prioritāšu,” viņš uzsvēra vietnē “Telegram”.
Kā iepriekš vēstīts, Zelenskis dienas laikā komentēja tikšanos Ženēvā ar vārdiem: “Es gaidu šodienas sarunu rezultātus, sagaidu, ka visi dalībnieki būs konstruktīvi. Mums visiem ir nepieciešams pozitīvs rezultāts.”
“Rīt man būs telefonsaruna ar Putinu. Miruši tik daudz cilvēku. Es pārrunāšu ar [Putinu], ko varam darīt, lai apturētu šīs nāves. Pēc šīs sarunas, domāju, man būs iespēja iznākumu apspriest ar mūsu Eiropas partneriem, Trampu un citiem draugiem,” sacīja Turcijas prezidents G20 samita laikā Dienvidāfrikā.