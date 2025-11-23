Foto: Ekrānuzņēmums no “X” @AndriyYermak

Sarunas par miera plānu Šveicē: ASV un Ukrainas pārstāvji nākuši klajā ar paziņojumiem 97

15:56, 23. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ziņa papildināta plkst. 18:57 ar ASV un Ukrainas pārstāvju komentāriem

ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Ukrainas prezidenta padomnieks Andrijs Jermaks nākuši klajā ar paziņojumiem.

Marko Rubio sacīja, ka šodienas sanāksme ir bijusi “līdz šim visproduktīvākā un jēgpilnākā sanāksme visā šajā procesā, kopš mēs esam iesaistīti no paša sākuma.”

Ukraina panāk kompromisu miera plāna jautājumā – vai Putins tam piekritīs?

ASV valsts sekretārs paziņoja, ka Vašingtonas komanda veic “dažas izmaiņas”, šķietami balstoties uz Ukrainas ieteikumiem.

Viņš sacīja, ka vēl ir darāms darbs, un vēlāk varētu būt sniegta papildu informācija, taču piebilda: “Mums ir ļoti labs darba produkts, kas jau ir balstīts uz visu šeit iesaistīto pušu ieguldījumu, un mēs tagad varējām izskatīt dažus no šiem punktiem soli pa solim.

Un es domāju, ka esam panākuši labu progresu.

Mūsu komandas tagad ir devušās uz savām istabām, jo ​​mēs strādājam pie dažiem no mums izteiktajiem ieteikumiem, tāpēc mēs tos izskatām, veicot dažas izmaiņas, cerot vēl vairāk mazināt atšķirības un pietuvoties tam, kas ir ļoti ērti gan Ukrainai, gan, protams, Amerikas Savienotajām Valstīm.”

Jermaks pateicas “lielajiem draugiem” ASV

Otrais uzstājās Andrijs Jermaks, kurš piekrita Rubio teiktajam, sakot, ka šodienas sanāksme bija “ļoti produktīva.”

“Mums ir ļoti labs progress, un mēs virzāmies uz taisnīgu un ilgstošu mieru. Ukrainas tauta ir pelnījusi un vēlas šo mieru vairāk nekā jebkad agrāk.”

Jermaks uzsvēra, ka pateicas arī “mūsu lielajiem draugiem” ASV un Trampam. Taču, tāpat kā ASV augsta ranga diplomāts, viņš sacīja, ka darbs turpināsies, un piebilda, ka Ukraina “iesaistīs Eiropas draugus.”

Umerovs: Pašreizējais miera plāns Ženēvā jau atspoguļo Ukrainas galvenās prioritātes

ASV miera plāna pēdējā versija tagad ietver Ukrainas “svarīgākās prioritātes”, svētdien Ženēvā paziņojis Kijivas delegācijas pārstāvis Rustems Umerovs.

Ženēvā, Ukrainas delegācijas un Amerikas Savienoto Valstu, Vācijas, Francijas un Lielbritānijas delegāciju tikšanos ietvaros, tiek saskaņots kopīgs dokuments par kara beigām. Jaunā formulējuma redakcija jau atspoguļo lielāko daļu Ukrainas komentāru, sacīja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs un Ukrainas delegācijas loceklis Ženēvas sarunās Rustems Umerovs.

“Pašreizējā dokumenta versija, lai gan atrodas saskaņošanas pēdējā posmā, jau atspoguļo lielāko daļu Ukrainas galveno prioritāšu,” viņš uzsvēra vietnē “Telegram”.

Kā iepriekš vēstīts, Zelenskis dienas laikā komentēja tikšanos Ženēvā ar vārdiem: “Es gaidu šodienas sarunu rezultātus, sagaidu, ka visi dalībnieki būs konstruktīvi. Mums visiem ir nepieciešams pozitīvs rezultāts.”

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans paziņojis, ka pirmdien runās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainu un informēs par sarunu rezultātiem Eiropas un ASV sabiedrotos.

“Rīt man būs telefonsaruna ar Putinu. Miruši tik daudz cilvēku. Es pārrunāšu ar [Putinu], ko varam darīt, lai apturētu šīs nāves. Pēc šīs sarunas, domāju, man būs iespēja iznākumu apspriest ar mūsu Eiropas partneriem, Trampu un citiem draugiem,” sacīja Turcijas prezidents G20 samita laikā Dienvidāfrikā.

