Bērni nevarēs pabeigt mācības skolā! Biežu šūnu apraides brīdinājumu dēļ Rēzeknē vairākās skolās bērnu izglītība jau cieš 0
Ņemot vērā biežos šūnu apraides brīdinājumus par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, vairākas Rēzeknes izglītības iestādes ir nolēmušas no 25. maija līdz 31. maijam organizēt mācību procesu attālināti vai daļēji attālināti, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldība.
Rēzeknes 2. vidusskolā 4.-8. un 10.-11. klašu izglītojamajiem mācību process tiks organizēts attālināti.
Rēzeknes 3. pamatskolā 3.-9. klašu skolēni mācīsies daļēji attālināti. Klātienē notiks centralizētie eksāmeni, kombinētie darbi, ārpusklases pasākumi un konsultācijas.
Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā 5.-12. klašu audzēkņiem mācības tiks organizēts daļēji attālināti. Klātienē notiks centralizētie eksāmeni, kombinētie darbi, ārpusklases pasākumi un konsultācijas.
Pārējās skolas nolēma nodrošināt mācību procesu ierastajā kārtībā.
Jau ziņots, ka pēdējo mēnešu laikā šūnu apraides paziņojumus saņēmuši Latgales un Vidzemes iedzīvotāji un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas. Patlaban notiek sarunas par jaunas valdības izveidi. Kamēr tā nav apstiprināta, darbu turpina Siliņas vadītais Ministru kabinets.