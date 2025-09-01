Eksperts atklāj psiholoģijas triku, kā uzvarēt spēlē “Akmens, šķēres, papīrīt’s” 0
Spēle “Akmens, šķēres, papīrīt’s” tiek izmantota, lai atrisinātu strīdus visā pasaulē. Bet kā iegūt pārliecinošu uzvaru šajā šķietami vienkāršajā spēlē?
Lielākā daļa domā, ka šī rotaļa balstās tikai uz veiksmi. Tomēr spēļu dizainers Niks Meclers (Nick Metzler) no Ņujorkas skaidro, kāpēc tā nemaz nav.
Savā “TikTok” publicētajā video viņš atklāj, kā ar psiholoģijas zināšanu palīdzību iespējams biežāk pārspēt pretinieku.
Viņa skaidrojums ir vienkāršs – cilvēki, izsakot vārdus “akmens, šķēres, papīrīt’s” skaļi, daudz biežāk izvēlas pirmo vai pēdējo no dzirdētajām opcijām. Tas nozīmē, ka pirmajā gājienā visbiežāk viņi izvēlas šķēres vai akmeni.
“Labākā pirmā izvēle ir akmens,” viņš saka. “Tādā veidā vari vai nu uzvarēt, vai vismaz panākt neizšķirtu. Ļoti reti kāds sāk ar papīru, jo lielākoties tas nozīmē zaudējumu.
Ja spēle tiek spēlēta līdz trīs uzvarām, stratēģija kļūst sarežģītāka, jo nākamais pretinieka gājiens būs atkarīgs no iepriekšējā.
“Parasti sāku ar akmeni. Ja uzvaru – nomainu zīmi. Ja ir neizšķirts – palieku pie tās pašas. Ja zaudēju – lieku papīru,” smejoties saka eksperts.
Pirmoreiz šī spēle minēta ķīniešu grāmatā “Wuzazu”, kas sarakstīta ap 1600. gadu. Tajā aprakstīts, ka spēle radusies vēl Haņu dinastijas laikā (206. g. p.m.ē.–220. g. m.ē.).
Sākotnēji simbolus attēloja dzīvnieki, piemēram, varde (īkšķis), gliemezis (mazais pirksts) un čūska (rādītājpirksts). Eiropā spēle parādījās 20. gadsimta sākumā, bet popularitāti ieguva mazliet vēlāk.