Elmārs Seņkovs Foto: Timurs Subhankulovs

Trešdien, 15. janvārī, Dirty Deal Teatro (DDT) režisors Elmārs Seņkovs iepazīstinās ar savu jauno teātra apvienību, pavēstīja DDT komunikāciju speciāliste Māra Uzuliņa.

Tikšanās laikā jaunās teātra apvienības mākslinieciskais vadītājs Elmārs Seņkovs un tās dalībnieki iepazīstinās ar teātra apvienības nosaukumu, mērķiem, vērtībām, darbības principiem un nākotnes plāniem.

Intervijā “Kultūrzīmēm” pagājušā gada nogalē režisors jau pastāstīja par ieceri veidot jaunu teātra apvienību, kurā pārsvarā, kā var nojaust, būs sapulcināti pērn Latvijas Kultūras akadēmijas aktierkursu beigušie.

Tāpat režisors pastāstīs par apvienības pirmo pirmizrādi “Pēdējās stundas”, kas norisināsies sadarbībā ar “Dirty Deal Teatro”.

Režisors Elmārs Seņkovs par topošo pirmizrādi stāsta: “Izrādē “Pēdējās stundas” notiek satikšanās ar it kā tik tālu un neaizsniedzamu jēdzienu kā vecums. Līdz brīdim, kamēr ar to nesaskaramies viens pret vienu, mēs par to nedomājam vai arī negribam domāt.

Tā būs jaunu cilvēku satikšanās ar laiku un tā nebeidzamo ritumu.

Šajā dzīves nogrieznī tik daudz kas jāpaveic, bet būtiskais jautājums ir, vai tas beidzas, kad iestājas mūža nogale vai nāve”.

Ar medijiem tiksies teātra apvienības mākslinieciskais vadītājs Elmārs Seņkovs, aktieri Una Eglīte, Matīss Budovskis un Agris Krapivņickis, producente Asnate Siliņa, kā arī Dirty Deal Teatro vadītāja Anna Sīle.