Epidemiologs skaidro, cik liela ir iespēja inficēties ar Covid-19 sabiedriskajā transportā

Foto: PA Images/Scanpix/LETA

Lai gan nereti var novērot pārpildītus sabiedriskos transportus, kamēr Covid-19 izplatība sabiedrībā tiek kontrolēta, iespējamība inficēties šādā veidā ir niecīga, Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” pauda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

“Varbūt viņi inficēsies ar kādu citu vīrusu, bet ar Covid-19 viņi nevar inficēties, jo iespējamība un varbūtība, ka autobusā brauks kāds infekcijas avots ir niecīga,” skaidroja epidemiologs.

Pēc viņa sacītā, saslimstības rādītāji pašreiz nav tik lieli, lai pastāvētu masveida riski inficēties autobusā. Tomēr eksperts neizslēdz iespēju, ka situācija varētu mainīties.

Viņš tostarp arī atklāja, ka ir zināms par gadījumiem, kad pēc pārslimošanas pacients Covid-19 joprojām varēja izdalīt relatīvi ilgu laiku. “Mums bija gadījumi, kad tās bija 40 dienas, arī citviet pasaulē ir aprakstīti gadījumi, kad vīrusu joprojām izdalīja arī pēc 60 dienām,” atzīmēja epidemiologs, vienlaikus neizslēdzot iespēju, ka šis laika periods kādā sevišķi retā gadījumā varētu pat būt ilgāks par diviem mēnešiem.

Tāpat Perevoščikovs vēstīja, ka no visiem saslimušajiem aptuveni katram desmitajam netiek konstatēti simptomi.

Šajā gadījumā epidemiologs rosināja veikt antivielu testu, kas, uzrādot pozitīvu rezultātu, liecinātu, ka persona vairs kādu laiku jau nav infekcioza.

Vadoties pēc eksperta sacītā, šāds antivielu tests ir atšķirīgs no testiem, kas nosaka vīrusa RNS klātbūtni un tiek izmantots Covid-19 laboratoriskai apstiprināšanai. RNS ir atšķirīgs katram vīrusam, tāpēc to nevarētu sajaukt ar kādu citu vīrusu, skaidroja epidemiologs.

SPKC eksperts arī atklāja, ka pēdējā laikā ir pieaudzis aplikācijas “Apturi Covid” lietotāju skaits. Ja pirms trīs nedēļās šo lietotni izmantoja ap 100 000 iedzīvotāju, tad ceturtdien šis rādītājs jau bija sasniedzis 133 000. Epidemiologs turklāt prognozēja, ka drīzumā aplikāciju lietos teju katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs.

Jau ziņots, ka kopš Covid-19 parādīšanās bijuši vairāki gadījumi, kad sabiedriskajā transportā ceļojuši Covid-19 pozitīvi pasažieri. Visnesenākais šāds gadījums konstatēts augusta vidū, kad kāds ar Covid-19 inficētais ceļojis autobusā Rīga-Liepāja.

Ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.

Lai līdzīgos gadījumos ātrāk uzzinātu par to, vai ir būts kontaktā ar Covid-19 slimnieku, SPKC aicina izmantot lietotni “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēs savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.