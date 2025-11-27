“Krievu jau bija pārāk daudz…” Slaidiņš atklāj, kuru pilsētu Ukraina ir zaudējusi 0
Ukraina, iespējams, ir spiesta atstāt stratēģiski svarīgo Pokrovsku, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš secina, ka Ukrainai Pokrovsku nāksies atstāt un tā ir zaudēta. Ukrainas pozīcijas joprojām atrodas pilsētas ziemeļos, taču lielākā daļa pilsētas ir okupantu kontrolē.
“Viņi nav tā nostiprinājušies, bet, ja runājam par pilsētas dienvidiem, tad tur gan krievi ir iesēdušies pamatīgi,” skaidro Slaidiņš.
Novēlotie mēģinājumi attīrīt pilsētu neizdevās, un ukraiņi vairs nespēja sasniegt vēlamo rezultātu, jo krievu jau bija pārāk daudz. Lai arī situācija uz brīdi uzlabojās un pozīcijas tika atgūtas, tās pēc tam atkal tika zaudētas.
NBS majors norāda, ka pilsētā turpinās dinamiskas cīņas un šobrīd ir grūti pateikt, kā situācija attīstīsies.
Pokrovska ir kļuvusi par pirmo pilsētu, ko Ukrainas bruņotie spēki zaudēja nevis uz zemes, bet gaisā. Jau augustā krievi nodibināja dronu kontroli pār pilsētas gaisa telpu, īpaši iesaistot savu visefektīvāko vienību “Rubikon”. Līdz ar to loģistika un personāla nomaiņa kļuva par izaicinājumu un “nāves spēli”.
“Ja paveiksies, tad labi, ja nepaveiksies, tad viss. Tas ir krievu panākums, jo viņi ieguva dronu pārsvaru gaisā un sita pa Ukrainas apgādes artērijām,” piebilst Slaidiņš.