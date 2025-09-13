“Es domāju, ka politiķi zina, kas ir jādara, viņi vienkārši to nedara!” Uzņēmējs brīdina par Latvijas drošību 0
TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” uzņēmējs Ģirts Rungainis skaidroja, kā pašreizējā situācija Latvijā apdraud valsts drošību gan ekonomiski, gan militāri.
Šī situācija ir ārkārtas gan no ekonomikas viedokļa, gan no militārā apdraudējuma viedokļa, gan no mūsu gatavības aizstāvībai viedokļa. Tie jautājumi un izaicinājumi latviešiem ir eksistenciāli, jo paradigma Krievijā ir mainījusies, sacīja Rungainis.
“Mēs redzam, ja boļševikiem bija šī ideja, ka labākais veids kā iekarot pasauli ir stāstīt, ka katram būs sava republika un zināmas iespējas saglabāt valodu un vēl kaut ko, tad šobrīd šis stāstiņš vairs nav, neskatoties uz to, ka pie varas ir tie paši boļševiki tikai cita frakcija,” piebilda Rungainis.
“Potenciālā apdraudējuma rezultātā, te nekāda atgriešanās Brežņeva laikos nav, kas var būt vēl daļēji populācijas ir kaut kādā veidā un tiem, kas ir neizglītoti, progresīvie un propaganda kaut ko iestāsta. Viņi vienkārši nespēj noorientēties,” uzsvēra Rungainis.
Apdraudējums ir eksistenciāls un izaicinājumi ir ārkārtīgi smagi. “Mēs redzam, ka salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mēs esam ekonomiski vājāki, demogrāfiski vājāki, militāri vēlāk sākam risināt uzdevumus, iesaukumu nav. Mēs redzam, ka valstis, kuras ir daudz labākā situācijā, piemēram, Somija, ļoti nopietni darbojas,” norādīja Rungainis.
“Es domāju, ka politiķi zina, kas ir jādara, viņi vienkārši to nedara,” piebilda Rungainis.