“Es domāju, ka politiķi zina, kas ir jādara, viņi vienkārši to nedara!” Uzņēmējs brīdina par Latvijas drošību 0

LA.LV
10:05, 13. septembris 2025
Viedokļi

TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” uzņēmējs Ģirts Rungainis skaidroja, kā pašreizējā situācija Latvijā apdraud valsts drošību gan ekonomiski, gan militāri.

Reklāma
Reklāma
“Zapad ir tikai ģenerālmēģinājums…” bijušais Ukrainas armijas brīvprātīgais karavīrs brīdina par Krievijas iespējamiem plāniem attiecībā uz Baltijas valstīm
Kokteilis
Vērsis – pikants čili, Jaunava – sulīgs steiks: lūk, kāda veida ēdiens tu esi saskaņā ar savu zodiaka zīmi
Mājas
Cik tālu kaķi aizklīst no mājām: eksperts nosauc 5 iemeslus, kāpēc arī mājas kaķi klaiņo
Lasīt citas ziņas

Šī situācija ir ārkārtas gan no ekonomikas viedokļa, gan no militārā apdraudējuma viedokļa, gan no mūsu gatavības aizstāvībai viedokļa. Tie jautājumi un izaicinājumi latviešiem ir eksistenciāli, jo paradigma Krievijā ir mainījusies, sacīja Rungainis.

“Mēs redzam, ja boļševikiem bija šī ideja, ka labākais veids kā iekarot pasauli ir stāstīt, ka katram būs sava republika un zināmas iespējas saglabāt valodu un vēl kaut ko, tad šobrīd šis stāstiņš vairs nav, neskatoties uz to, ka pie varas ir tie paši boļševiki tikai cita frakcija,” piebilda Rungainis.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs sekojām tam līdz brīdim, kad tas…” Krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā
“Pietiek, glābiet mūsu bērnus!” Londonā notiek vērienīga imigrācijas pretinieku demonstrācija
Polijā, Krievijas bezpilota lidaparātu draudu dēļ, uz laiku apturēta lidostas darbība un pacelti iznīcinātāji

“Potenciālā apdraudējuma rezultātā, te nekāda atgriešanās Brežņeva laikos nav, kas var būt vēl daļēji populācijas ir kaut kādā veidā un tiem, kas ir neizglītoti, progresīvie un propaganda kaut ko iestāsta. Viņi vienkārši nespēj noorientēties,” uzsvēra Rungainis.

Apdraudējums ir eksistenciāls un izaicinājumi ir ārkārtīgi smagi. “Mēs redzam, ka salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mēs esam ekonomiski vājāki, demogrāfiski vājāki, militāri vēlāk sākam risināt uzdevumus, iesaukumu nav. Mēs redzam, ka valstis, kuras ir daudz labākā situācijā, piemēram, Somija, ļoti nopietni darbojas,” norādīja Rungainis.

“Es domāju, ka politiķi zina, kas ir jādara, viņi vienkārši to nedara,” piebilda Rungainis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Evika Siliņa atklāj, kas runāts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu līderu sanāksmē: “Šobrīd nevaram vilcināties!”
Dronu nozīme kļūst arvien lielāka. NBS sper nozīmīgu soli, lai tos vēl vairāk integrētu aizsardzībā
Aizsardzības ministrs Sprūds atklāj, kas vēl jāpaveic, lai arī sievietēm iesaukšana Valsts aizsardzības dienestā būtu obligāta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.