“Es neguļu visu nakti, 12 gadus mēs bijām pazīstami.” Rēzekni piemeklējusi neiedomāja traģēdija – aculiecinieks atceras notikušo 0
Ceturtdienas pēcpusdienā Rēzekni satricināja traģisks notikums – kāds vīrietis, braucot atpakaļgaitā, iebrauca ar automašīnu dīķī un noslīka. Viņam neizdevās izkļūt no transportlīdzekļa. Kā atklāja TV3 raidījums “Degpunktā”, notikuma aculiecinieks bija viņa draugs Sergejs, kurš pats mēģināja savu draugu izglābt, taču veltīgi.
Viss esot sācies ar pavisam ikdienišķu plānu. Igors vēlējās aizvest savu automašīnu uz tuvumā esošo autoservisu. Meistars tobrīd neesot bijis uz vietas, tāpēc viņš nolēmis nedaudz iedzert un mazliet uzgaidīt pie sava drauga mājās. “Es viņam pats teicu, aiziet, kamēr mēs esam skaidrā, aizdzīsim mašīnu 300 metrus. Viņš teica: “Meistara pagaidām nav, nevajag nekur steigties,” atceras Sergejs.
Kad beidzot pienācis brīdis doties uz servisu, Igors sēdies pie automašīnas stūres, ieslēdzis atpakaļgaitu un sācis braukt. Sergejs caur logu pamanījis, ka kaut kas nav kārtībā. “Domāju – nu, re, taksists nemāk braukt atpakaļgaitā,” viņš atceras. Taču brīdis ātri vien pārvērtās traģēdijā.
Kad Sergejs iznācis ārā, automašīna jau bija iebraukusi dīķī. “Un tad mašīna sāka peldēt. Es viņu gribēju aizķert ar virvi aiz āķa, bet āķa tur nebija. Lūk!,” atklāj Sergejs.
Redzot, ka automašīna grimst, Sergejs steidzās palīgā. “Es paņēmu cirvi, mašīnā bija, izsitu stiklu, iekšā bija ūdens – un saucu: “Igor! Igor!” Bet nekā!” viņš atceras, kā centies tikt pie drauga, kad salons jau bija applūdis. Neskatoties uz centieniem, glābt Igoru neizdevās.
Ugunsdzēsēji notikuma vietā ieradās īsi pēc tam. Kā TV3 raidījumam “Degpunktā” pastāstīja VUGD Rēzeknes daļas komandiera pienākumu izpildītājs Edgars Ješkovs, uz notikuma vietu devās divas autocisternas – viena no Rēzeknes, otra no Ludzas. Ierodoties notikuma vietā, mašīna jau pilnībā bija iegrimusi. Glābēji automašīnu ar vinčas palīdzību izvilka no ūdens.
Izcelšanas darbs ilga apmēram pusstundu. Ar katru minūti Sergeja cerība izglābt draugu kļuva arvien mazāka. Kad Igora ķermeni beidzot iznesa no automašīnas, Sergejs bija satriekts: “Es neguļu visu nakti, 12 gadus mēs bijām pazīstami, kaut kā tā.”