Kā ik piektdienu – arī šovakar – nenogurstoši no Jaunmārupes ceļā dodas tautā plaši zināmais tviterkonvojs, lai uz Ukrainu karavīriem un viņu palīgiem nogādātu šeit, Latvijā, dzērājšoferiem atņemtos auto. Nekas nav beidzies – karš turpinās un Ukrainai ir vajadzīga mūsu palīdzība arī, ja par to vairs netiek tik skaļi runāts.

Tā šoreiz, visiem satiekoties nākamajā pitstopā uz kopējo mašīnu uzpildi Grenctālē, pie kases maksājot par degvielu, izvērtusies negaidīta situācija – ar degvielas karti nav varēts samaksāt par mašīnās ielieto degvielu. Brīvprātīgajiem nācies gudrot, kā iziet no šīs situācijas.

Kā LA.lv vēsta aculiecinieki, tad noticis kas līdz sirds dziļumiem aizkustinošs – kāds vīrietis, kas stāvējis rindā aiz konvojistiem, padzirdējis, kāds ir brauciena mērķis, piedāvājis apmaksāt rēķinu.

Uz ierunām, ka degvielas rēķins par visām konvoja mašīnām ir liels, tie ir 400 eiro, svešais labdaris teicis: “Es samaksāšu! 400€ tādam mērķim nav daudz!” Kas pēc tam aizkustinājis visus vēl vairāk – šis pats vīrietis pienācis un noziedojis tālākajam braucienam vēl 300 eiro, lai, kamēr risinās pašu tehniskās problēmas, nākamā uzpilde Kauņā notiktu ar garantiju.























































Dzērājšoferiem atņemtie džipi pārtop par evakuācijas mašīnām

Ja ir vēlme atbalstīt dzērājauto pārbūvētājus, tad to var izdarīt caur Ziedot.lv, konkretizējot, kam līdzekļi domāti, proti, Evac/SaveOurHeroes apakšprojektam. Brīvprātīgie skaidro, ka tiešām ir jārēķinās ar zināmu ieguldījumu. “Mums, pagaidām, ar minimālo programmu sanāk ap 1400 EUR materiālos + 600 EUR riepās (+auto, ja tiek pirkts pārbūvei) un tuvu pie 150 cilvēkstundām darba.

IBAN: LV86HABA0551051961757 ar maksājuma mērķi “SOH” (#SaveOurHeroes)

Jau ziņots, ka vērtīgākos un spēcīgākos ziedotos, kā arī dzērājšoferiem konfiscētos džipus jeb “promiļu kamikadzes” mūsu pašu puiši nu jau masveidā sponsorētos angāros pārveido par evakuācijas automašīnām, kas savas darba gaitas turpina Ukrainā, no frontes nulles līnijas izvedot ievainotos – ukraiņu karavīri ļoti atzinīgi novērtējuši mūsējo veikumu.

Kā LA.lv iepriekš rakstīja, Elmārs Pļaviņš, NBS starptautisko reliģisko attiecību eksperts, atzina, ka pats brīžiem šaubījies par šo kustību un tās nepieciešamību, ka kaut kādas lietotas, dažādā stāvoklī esošas mašīnas vai mašīnas no policijas, bruņotajiem spēkiem, no robežsardzes, – ka šādi auto tiek vesti uz Ukrainu.

Nu NBS pārstāvim domas mainījušās, kad viņš pabijis Ukrainā un saticis karavīrus, kas teikuši, ka mūsu, Latvijas mašīnas, ir nenormāli vajadzīgas – “tās deg kā sērkociņi, tās ir kā izejmateriāls, kas ļoti noder!”

Pļaviņš tolaik atzina, ka uzrunā lielās organizācijas, kurām ir lieli autoparki, piemēram, “Latvenergo”, “Latvijas meži” – ļoti noderīgi ziedojumos ir pikapiņi. To var izdarīt caur “Uzņēmēji mieram”, kur atrodami visi kontakti un izskaidros, kā veikt šo procesu. Arī Aizsardzības ministrija strādā caur šo platformu un caur to ziedo mašīnas no saviem autoparkiem. Tāpat var ziedot dronus vai naudu to iegādei.





























Tviterkonvojs. Dzērāju mašīnas pārtop par evakuācijas auto