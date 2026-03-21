LA.LV ikdienā atspoguļojam dažādas nejēdzības. To skaitā daudz esam rakstījuši par sliktām pieredzēm dažādās veselības aprūpes iestādēs. Taču, kā zināms, ne vienmēr viss ir tikai melns.
Sociālajā medijā “Threads” kāds lietotājs dalījies ar pozitīvu ziņu. Viņš slavē Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, kurā viņam bijusi laba pieredze.
“Nevaru teikt, ka ir baigā pieredze ar slimnīcām, bet savos turpat 44 gados kaut kāda pieredze ir izveidojusies. Saklausīts ir viss kaut kas. Tā nu sanāca nonākt Stradiņos. Godīgi? Tiešām liels prieks par personālu – ļoti atsaucīgs un pretimnākošs. Lai cik nepatīkami apmeklēt šāda tipa iestādes, Stradiņi paliks atmiņā uz pozitīvas nots. Paldies, jūtu, ka esat savā vietā un darāt darbu pēc labākās sirdsapziņas!” pieredzē dalās Māris.
Labais vairo labo! Arī citi ļaudis komentāru sadaļā saka labus vārdus par šo slimnīcu:
“Es arī tik par Stradiņiem. Tikai gastro nodaļā varēja labāk barot…”
“Es biju traumās 4 dienas, ieskaitot operāciju, arī varu teikt tikai vislabākos vārdus par ārstiem un māsiņām.”
“Es arī nesūdzos par Stradiņu personālu. Vienīgi kapacitāte gan viņiem ir izsmelta. Pie tik liela ienākošo pacientu skaita personāla ir par maz. Pa gramu labāk ir RAKUSā. Arī brīnišķīgs personāls, bet, nu, skriedami strādā.”
Jāuzsver, ka laba personāla attieksme un pienācīga ārstēšana nav kaut kas ārkārtējs – tai būtu jābūt ikdienai un pašsaprotamai lietai.