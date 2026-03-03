Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Es zinu kara cenu!” Netanjahu uzsver – bez militāras iejaukšanās Irānas kodolpotenciāls pēc dažiem mēnešiem būtu neaizskarams 0

LETA
7:33, 3. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka triecieni Irānai bija nepieciešami, jo Teherānas kodolpotenciāla palielināšana dažu mēnešu laikā padarītu to neaizskaramu.

Kokteilis
Kādā krāsā jābūt makam, lai piesaistītu naudu: katrai zodiaka zīmei ir savs tonis
Latviešiem pēdējā iespēja uzpildīties “pa lēto”: degviela Eiropā jau šodien ir “uz pusi dārgāka” un vietējie brīdina, ar ko rēķināties mums 78
Medvedevs piedraud Trampam ar karu un atklāti paziņo: Krievija nav ieinteresēta mierā ar Ukrainu 20
Lasīt citas ziņas

Neraugoties uz kopīgiem ASV un Izraēlas gaisa triecieniem trim Irānas kodolobjektiem 12 dienu kara laikā pagājušā gada jūnijā, Irānas militāristi un eksperti sākuši būvēt jaunus objektus, tostarp pazemes bunkurus, kuros varētu izstrādāt ballistiskās raķetes un atombumbas, norādīja Netanjahu.

“Viņi sāka būvēt jaunus objektus, pazemes bunkurus, kas padarītu viņu ballistisko raķešu programmu un atombumbas programmu imūnu dažu mēnešu laikā,” Netanjahu sacīja telekanālam “Fox News”. “Ja rīcība netiktu veikta tagad, nākotnē jau būtu neiespējami rīkoties.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Migla, lietus un vēja brāzmas – kāds laiks šodien gaidāms?
Kokteilis
Krievi ir ellīgi nikni, jo atklājuši, cik brangu naudu Pugačova katru mēnesi saņem no Krievijas
Medvedevs piedraud Trampam ar karu un atklāti paziņo: Krievija nav ieinteresēta mierā ar Ukrainu

Kad raidījuma vadītājs jautāja premjerministram, vai Izraēla ir “ievilkusi Donaldu Trampu” šajā konfliktā, Netanjahu pasmējās.

“Tas ir smieklīgi. Donalds Tramps ir spēcīgākais līderis pasaulē. Viņš dara to, ko uzskata par pareizu Amerikai,” atbildēja Netanjahu.

“Es zinu kara cenu,” sacīja Netanjahu. “Bet es zinu, ka dažreiz karš ir nepieciešams, lai pasargātu mūs no tiem, kas vēlas mūs iznīcināt.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Tas tomēr ir citā pasaules malā, bet…” Kā konflikts Tuvajos Austrumos ietekmēs mūs?
“Es tiku pie viņa, pirms viņš tika pie manis!” Tramps pārsteidzošā paziņojumā atklāj, kādēļ sācis jaunu karu
TV24
VIDEO. “Vieni ir iebarikādējušies mājās, bailēs aizlīmējuši logus, citi sēž dārzā un skatās, kas gaisā lido!” TV24 bijusī ētera personība Paula Maknīla par situāciju šodien Dubaijā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.