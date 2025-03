ASV armijas pārstāvji Eiropā ziņojuši, ka kāpurķēžu kaujas mašīna, kurā atradās četri amerikāņu karavīri, ir atrasta nogrimusi ūdenī/purvā. Glābšanas operācija turpinās. Iepriekš NATO ģenerālsekretārs Marks Rute paziņoja, ka četri Pabrades apkaimē pazudušie amerikāņu karavīri ir gājuši bojā, tā vēstīja Reuters.

Lietuvas Aizsardzības ministrija trešdienas vakarā paziņoja, ka situācija nav mainījusies – meklēšanas un glābšanas operācija turpinās. Lietuvas armija arī uzsvēra, ka pašlaik nav pierādījumu vai informācijas, kas apstiprinātu karavīru bojāeju.

Sākotnējie ziņojumi liecina, kā raksta Daily Mail, karavīri pārvietojās ar M88 bruņoto evakuācijas transportlīdzekli — vienu no lielākajiem ASV armijas rīcībā esošajiem bruņutehnikas veidiem.

Šīs bruņotās glābšanas mašīnas ir būvētas uz Abrams tanka bāzes un ir ārkārtīgi jaudīgas un smagas, jaunākās sver līdz pat 63 tonnām, gandrīz tikpat daudz kā pats tanks. Tas var būt īpaši bīstami purvainos apgabalos. Kā vēsta laikraksts The New York Times, atsaucoties uz Eiropā dislocētu ASV militārpersonu. Amatpersona sacīja, ka amerikāņi tika nosūtīti, lai izvestu citu smago transportlīdzekli, taču varēja nobraukt no ceļa un iebraukt purvā. Karavīri varēja būt bijuši iesprostoti M88 iekšpusē pēc tam, kad tas bija iestidzis un nogrimis purvā.”

Par to kaimiņvalsts medija saruna LRT raidījumā “Dienas tēma” ar Seima Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētāju Gedrimu Eglinsku un atvaļināto pulkvedi Gintaru Ažubali.

– Eglinska kungs, ziņots, ka bruņumašīna ir atrasta, bet pagaidām nav apstiprinājuma par karavīru bojāeju. Ko jūs zināt?

Mēs zinām visu, kas notiek uz zemes, poligonā. Mašīna ir atrasta, karavīru meklēšana turpinās. Apstiprināt viņu bojāeju mēs pagaidām nevaram. Šāda informācija nav saņemta ne no Lietuvas armijas, kas ir galvenais operācijas koordinators, ne no ASV vēstniecības, kas aktīvi piedalās šajā procesā. Pagaidām nekādu datu nav. Mēs gaidām oficiālu informāciju, cenšamies mazāk balstīties uz pieņēmumiem un baumām. Gaidām izmeklēšanas rezultātus, domāju, ka tie drīz būs.

Kad varētu būt rezultāti?

Armijas virspavēlnieks skaidri pateica, un mēs to zinām visu dienu, ka transportlīdzeklis ir ārkārtīgi smags – 60–70 tonnas. To izvilkt ir ļoti sarežģīti. Nogrimšanas vieta ir dziļš purvs. Tagad ir svarīgi izvairīties no spekulācijām un būt pacietīgiem. Visas struktūras strādā saskaņoti. Situācija nav vienkārša, pagaidīsim.

Tātad bruņumašīna nogrima tieši purvā, nevis parastā ūdenstilpē?

To var saukt par purvu vai piesārņotu ūdeni, bet tā ir ļoti smaga mašīna, un tās izvilkšanai nepieciešami īpaši līdzekļi. Esmu pārliecināts, ka glābšanas dienesti, policija un armija atradīs veidu, kā šo problēmu atrisināt pēc iespējas ātrāk. Pēc tam mums būs vairāk informācijas par četru karavīru likteni. Pagaidām nekas nav apstiprināts, gaidām oficiālus datus no izmeklēšanas un ASV vēstniecības.

Vai jums ir zināms, vai mašīna vienkārši iestrēga un nogrima, vai arī tā apgāzās?

Šādu detaļu man nav, bet mēs uzturam kontaktus ar Krīzes vadības centru un armiju. Ļaujam izmeklētājiem strādāt un neiejaucamies. Būsim pacietīgi.

Kas tas ir par transportlīdzekli?

Tas ir standarta amerikāņu armijas tanku evakuators – būtībā tanks bez kaujas moduļa. Tas paredzēts tanku un citas smagās tehnikas evakuācijai no kaujas lauka kaujas apstākļos, bet miera laikā – bojātas tehnikas vilkšanai. Katrā bataljonā parasti ir 3–4 šādas mašīnas. Tās pastāvīgi pavada manevru rotas. Šādas mašīnas ir arī kaujas grupās. Piemēram, Lietuvā tās izmanto artilērijas bataljonos, bet jau uz vācu tanka Leopard bāzes.

Paradokss: transportlīdzeklis, kam vajadzēja vilkt bruņumašīnas, tagad pats jāvelk ārā?

Jā. Šis tanku evakuators ir tikpat smags. Parasti tam ir diezgan jaudīgs dzinējs, lai vilktu tankus. Cik man zināms, pieņemu, ka tā ir visplašāk izmantotā, pēdējā versija, kas vēlāk tiks modernizēta. Šis otrās paaudzes evakuators sver 70 tonnas – tā ir diezgan smaga tehnika.

Droši vien šeit vienkārši noticis nelaimes gadījums dažādu iemeslu dēļ, un pēc izmeklēšanas noskaidrosies, kādi bijuši apstākļi. No dzīves pieredzes – tādas lietas gadās. Jāņem vērā, vienkāršiem vārdiem sakot, ka tanks nav zemūdene vai lidmašīna, tas nelido un nepeld, tam tas nav paredzēts. Viens no briesmīgākajiem šķēršļiem tam ir ūdens barjeras.

Ja tagad tiek pieņemts un tiks apstiprināts, ka incidents saistīts ar kādu ūdenstilpi, iespējams, noticis vissliktākais iespējamais scenārijs. Kopumā smagās tehnikas vadīšana ir diezgan riskanta nodarbe, un tankistu dzīvē gadās daudz nepatīkamu situāciju. Tāds ir šis ceļš.

Cik ātri grimst šāda svara transportlīdzeklis?

Acumirklī.

Vai jūs sakāt, ka viņiem nebija izredžu izglābties, ja viņi nonāca ūdenī?

Nebija. Faktiski nekādu izredžu, īpaši, ja, nedod Dievs, mašīna apgāzās otrādi un ja tā pilnībā nogrima zem ūdens, lai gan dziļums tur nav pārāk liels – mazāk par 3 metriem. Un, ja tas vēl ir purvs, tad jo vairāk. Visticamāk, ja mašīna stāvēja normāli uz kāpurķēdēm, kaut kādu iemeslu dēļ ekipāža nespēja atvērt lūkas, lai evakuētos. Pat ja viņi tās būtu atvēruši, ņemot vērā, ka tas ir purvs, izkļūt no šīs glābšanas mašīnas ūdenī būtu ārkārtīgi sarežģīti. <...>

