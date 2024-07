Spānijas pilsētā Pamplonā ikgadējos vēršu skrējienos šogad ievainoti 36 cilvēki, kas tikuši nogādāti slimnīcā, svētdien ziņo Spānijas sabiedriskā televīzija. Vēršu skrējieni ir daļa no Svētā Fermina svētku pasākumiem. Pirmais skrējiens notika pagājušajā svētdienā, bet pēdējais – šodien.

Šādi skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911.gada. Katru rītu plkst.8 seši cīņu vērši tiek izlaisti senās pilsētas centra ielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudzi dalībnieki pārkāpj noteikumus un pieskaras dzīvniekiem ar rokām.

Pasākums kļuva slavens, pateicoties Ernesta Hemingveja 1926.gada romānam “Un saule lec”. Kopumā vēršu skrējienos gājuši bojā 16 cilvēki. Pēdējais šāds gadījums bija 2009.gadā. Dzīvnieku tiesību aktīvisti ik gadu organizē kampaņas pret vēršu skrējieniem.

Six people have been already injured at the 2024 #RunningOfTheBulls event in #Pamplona, including one person who was gored. pic.twitter.com/FBvQTW7VpV

— PETA UK (@PETAUK) July 8, 2024