FOTO. Jau pavisam drīz! Akustiskais Chris Noah koncerts burvīgā, dabas ieskautā vietā – Mēnesnīcas saulrieta pļavā Ieteikt







Jau pavisam drīz, 6. jūnijā, plkst. 20.00 Mēnesnīcas saulrieta pļavā norisināsies šīs sezonas pirmais koncertpieredzes vakars, kurā ar akustisko koncertu uzstāsies mūziķis Chris Noah.

Chris Noah ir latviešu mūziķis, kurš savā mūzikā veiksmīgi apvieno indie mūzikas elementus un mūsdienu popmūziku. Mūziķa autentiskais balss tembrs un spēja rakstīt oriģinālas un atmiņā paliekošas melodijas ir izpelnījušās Latvijas radio staciju, mūziķu un mediju atzinību un atbalstu.

Koncerta ērtākai baudīšanai klausītāji var ņemt līdzi savus sēžamos, spilvenus vai pledus. Lietus gadījumā lūgums izvēlēties plēves apmetņus. Pasākuma norises laikā apmeklētājus ar gardumiem cienās Turkalnes muiža.

Mēnesnīcas atrodas vien 40 minūšu braucienā no Rīgas, Turkalnē, Ogres novadā. Tā ir laiktelpa cilvēka enerģijas plūduma atjaunošanai. Mēnesnīca ir veidota, iedvesmojoties no skaistām vietām, iedvesmojošām personībām un idejām par to, kā dzīvot labāko savas dzīves versiju.

Mēnesnīcā visas vasaras garumā varēs atrast sev interesējošus notikumus, nodarbības un pasākumus, kas radīti cilvēka ķermeņa un prāta līdzsvara stiprināšanai. Jogas nodarbības, skaņas meditācijas, vienas dienas retrīti un koncertpieredzes vakari.

