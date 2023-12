VIDEO. Izraēliešu mamma, kas piedāvājās kļūt par ķīlnieci, lai tikai redzētu nolaupītās meitas, beidzot ir atkal kopā ar viņām Ieteikt







Māte no Izraēlas, kura savulaik piedāvājās kļūt par ķīlnieci tikai tāpēc, lai varētu redzēt savas abas meitas, beidzot ir satikusies ar viņām pēc atbrīvošanas no “Hamās”.

Mājanas Zinas murgs beidzās aizvadītajā svētdienā, kad viņa ar asarām acīs apskāva abas savas meitas – astoņgadīgo Elu Eljakimu un piecpadsmitgadīgo Dafnu Eljakimu – pirmo reizi 51 dienas laikā pēc tam, kad teroristu grupējums “Hamās” atbrīvoja meitenes, īstenojot pamiera līgumu ar Izraēlu, vēsta “The Times Of Israel”.

“Man vakar atdeva manas dārgās meitas, mirklis, kas uz visiem laikiem iespiedies manā atmiņā,” sieviete rakstīja vietnē “X”, “Paldies, ka panācāt to!”

Dafna un Ela bija starp 17 cilvēkiem, ko “Hamās” svētdien atbrīvoja apmaiņā pret 39 palestīniešu ieslodzītajiem.

Abas meitenes tika nolaupītas no viņu tēva mājas 7. oktobrī. Teroristi uzbrukumu pārraidīja tiešraidē vietnē “Facebook”. Viņu tēvs Noams Eljakims bija redzams asiņojot no šautas brūces kājā, Dafnai raudot viņam blakus. Noama līķis, kā arī viņa draudzenes Diklas Aravas un viņas dēla Tomera līķi vēlāk tika atrasti netālu no Gazas robežas.

Kopš viņas meitu nolaupīšanas Mājana Zina ir bijusi viena no skaļākajām aizstāvēm, kas aicinājusi “Hamās” atbrīvot Gazā par ķīlniekiem sagrābtos bērnus.

Bēdu sagrautā māte pat vairākas reizes lūdza “Hamās”, Izraēlas premjerministru un ASV prezidentu, lai atrastu veidu, kā apvienot viņas ģimeni, pat, ja tas nozīmētu viņas nosūtīšanu uz Gazas joslu kā ķīlnieci.