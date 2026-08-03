FOTO. Linda Leen dzimšanas dienā iepriecina savu brāli ar īpašu dāvanu: “Liels bija viņa pārsteigums!” 0
Dziedātāja Linda Leen savam brālim Mārcim Feldbergam dzimšanas dienā sagādājusi īpašu un ļoti personisku pārsteigumu, turpinot abu ģimenē jau gadiem lolotu tradīciju. Šoreiz ierastais dzimšanas dienas rituāls pārtapis arī taustāmā dāvanā ar īpašu stāstu.
Sociālajos tīklos dziedātāja atklājusi, ka viņai un brālim dzimšanas dienas ir jūlijā ar vien pāris dienu starpību. Jau daudzus gadus abiem esot tradīcija savā dzimšanas dienā simboliski uzvilkt jauno gadu skaitli.
“Jau daudzus gadus mums ar brāli ir tradīcija dzimšanas dienā “uzvilkt” jauno gadu skaitli. Jubilejas datumi mums ir jūlijā ar pāris dienu starpību, un mans uzdevums ir šīs svētku drānas sagādāt,” raksta Linda Leen.
Taču šogad dziedātāja nolēmusi brāli pārsteigt ar ko īpašāku. Ideja dāvanai radusies jau aprīlī, kad kādā pasākumā laukos Linda kopā ar citiem cilvēkiem zīmējusi uz lielas tāfeles ar krītu. Uzdevums bijis katram uzzīmēt pašam sevi. Tieši tur Linda pamanījusi brāļa radīto pašportretu, kas viņai tik ļoti iepaticies, ka uzreiz radusies doma, kā zīmējumu izmantot nākamajā dzimšanas dienā.
“Aprīlī kādā sanākšanā laukos izdomājām likt lietā lielo tāfeli un krītu un, iepazīstot jaunus cilvēkus, bija uzdevums katram uzzīmēt sevi. Wow! Tas bija tik interesanti kā katrs sevi redz, kur kopējā bildē sevi ieliek! Ieraudzīju brāļa spilgto pašportretu un jau tad izlēmu- re, nākamo dzimšanas dienu krekliņu ideja rokā,” viņa raksta.
Linda brāļa pašportretu pārvērtusi par apdruku uz krekliņa. Arī pašai dziedātājai tapis līdzīgs krekls ar viņas pašportretu. Publicētajā fotogrāfijā abi redzami kopā, tērpušies melnos kreklos ar pašu radītajiem zīmējumiem.
Spriežot pēc Lindas rakstītā, pārsteigums izdevies – brālis savu zīmējumu uz krekla nebija gaidījis.
“Liels bija viņa pārsteigums to drukātu ieraudzīt, un jo lielāks mans gandarījums, ka – izdevies!” raksta dziedātāja.
Linda Leen ierakstā uzsver arī abu kopīgi piedzīvoto un ģimenes tradīciju nozīmi. Viņasprāt, tieši šādas šķietami nelielas lietas laika gaitā veido kopīgo ģimenes stāstu.
“Tās mazās lietiņas, ko kopā paši sev radām, arī veido mūsu vēsturi, to sajūtu, ka esam viens otru patiešām piedzīvojuši, pazinuši. Sveiciens Tev, mīļo brāli, dzimšanas dienā, sūtu vēl vienu “enter” Tavam nākamā gada vēlējumam!” brālim novēl Linda Leen.