Vai esat kādreiz piefiksējuši, ka mūsu Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs daudzās oficiālajās fotogrāfijās ieņem vienu konkrētu stāju – viņš rokas saliek kopā un tur sev priekšā. Pašķirstot fotogalerijas, redzams, ka šādu roku turēšanas veidu viņš izvēlas gan pozējot kopā ar dažādām amatpersonām, gan ārvalstu viesiem, gan arī fotografējoties viens pats.
Interesanti, kāpēc izvēlēts tieši šāds roku turēšanas veids?
Lai noskaidrotu atbildi uz šo jautājumu, sazinājos ar ķermeņu valodas eksperti Aiju Iesalnieci, kura norāda, ka tā, visticamāk, ir iemācīta kustība, kas nu jau kļuvusi dabiska.
Rokas ir redzamas priekšā, līdz ar to cilvēks neko neslēpjas. Rokas nekustas uz priekšu, tātad cilvēks neko nemēģina ietekmēt vai kādu pārliecināt. Rokas ir noslēgtas, tātad tā ir neitrāla, nogaidoša pozīcija, kas ļauj sevi kontrolēt un nenodot,” raksturo Aija Iesalniece.
Šī roku poza ir viena no retajām, kas nepasaka neko priekšā, to nevar iztulkot. No šīs pozīcijas var viegli pāriet gan uzbrūkošā, gan aizsardzības pozā.
Eksperte norāda, ka svarīgi gan ir kustības tulkot kustībā – arī to, ko prezidents dara pirms un pēc šādas pozas, jo ķermeņu valoda parasti analizē kustību kopumu.
Aija Iesalniece norāda – ja pie viņas uz konsultāciju vērstos kāds diplomāts, kam svarīgi ievērot etiķeti, tostarp fotogrāfijās izvēlēties stāju, visticamāk, viņa ieteiktu tieši šādu pozu.
“Paskatāmies Donalda Trampa fotogrāfijas! Tajās bieži redzams, kā viņš ir noliecies uz priekšu, kā žestikulē, tādējādi demonstrējot varu un dominanci. Savukārt kādreizējā Vācijas kanclere Angela Merkele bieži rokas turēja tā sauktajā “dimantiņā”, kad pirksti ir savienoti kopā – arī tā ir varas poza. Mūsu prezidents nav tik viegli nolasāms, viņa žests ir diplomātiski neitrāls,” vērtē eksperte.
Vēl kāda nianse – lielākoties šajās fotogrāfijās prezidenta rokas nav cieši piespiestas ķermenim, tātad viņam nav arī baiļu, stresa vai noslēpumu.
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