FOTO: Nauris Veiss

Festivāla rīkotājs dusmīgs par negodīgu konkurenci, ko rada pašvaldību bezmaksas pasākumi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
9:37, 2. augusts 2026
Stāsti Pieredze

Biedrības “Lauku mūzikas biedrība” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ruža vērsies pie viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara, kā arī Konkurences padomes un Kultūras ministrijas, aicinot izvērtēt konkurences apstākļus Latvijas kultūras un izklaides pasākumu tirgū.

Kokteilis
Visneizturamākās zodiaka zīmes ikdienā – lūk, ar kurām ir grūti dzīvot zem viena jumta
Ukrainas politiskais apskatnieks: Putins, iespējams pieņēmis Ukrainai bīstamu lēmumu, kas drīz tiks īstenots
Par ko cilvēki balsotu, ja rīt notiktu vēlēšanas? Jaunākie partiju reitingi nesuši pārsteigumus
Lasīt citas ziņas

Iesniegums tapis pēc tam, kad 10. un 11. jūlijā Saulkrastos notikušais biedrības organizētais mūzikas, mākslas un performanču festivāls “Steampunk Country” piedzīvojis kritiski zemu apmeklējumu un nepietiekamus biļešu ieņēmumus. Ruža norāda, ka biedrība nonākusi ļoti smagā finansiālā situācijā un pastāv reāls maksātnespējas risks.

Viņaprāt, viena no problēmām ir lielais pašvaldību un to iestāžu rīkoto pasākumu skaits vasarā. Daudzi no tiem apmeklētājiem ir bez maksas vai par cenu, kas, pēc Ružas domām, nesedz pasākuma faktiskās izmaksas.
CITI ŠOBRĪD LASA
Opā! Šis gan bija negaidīti! Maskava pēkšņi piekāpusies jautājumā par okupētajām Ukrainas teritorijām
Kokteilis
3 zodiaka zīmju pārstāvjiem augustā sākas īpaši veiksmīgs dzīves posms
Kulbergs ir noskaities uz Latvijas Bankas ekspertiem: “Es vispār biju mēms, es neticēju, ka Latvijas Banka spēj kaut ko tādu iedomāties”

Neatkarīgajiem rīkotājiem tikmēr par māksliniekiem, reklāmu, infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu, apsardzi un citiem pakalpojumiem jāmaksā tirgus cena un pašiem jāuzņemas finansiālais risks. Savukārt pašvaldībām pieejami arī par publiskiem līdzekļiem uzturēti informatīvie izdevumi, interneta vietnes, sociālo tīklu konti, vides reklāmas laukumi un citi resursi.

Ruža uzsver, ka neapšauba pašvaldību tiesības un pienākumu nodrošināt kultūras dzīvi, tomēr aicina izvērtēt, vai publiski finansētu bezmaksas pasākumu lielais skaits un to koncentrēšanās vienos un tajos pašos vasaras datumos nerada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un neizspiež neatkarīgos organizatorus no tirgus.

Viņš ministriju aicina apkopot informāciju par pašvaldību 2026. gada vasaras pasākumu faktiskajiem budžetiem un reklāmas izdevumiem, kā arī novērtēt netieši izmantotos pašvaldību resursus.

Vienlaikus Ruža vēlas noskaidrot, vai iespējams izveidot krīzes finansējuma, garantiju, aizdevumu vai cita veida atbalsta mehānismu grūtībās nonākušiem neatkarīgajiem kultūras pasākumu organizatoriem.

“Steampunk Country” gadījumā, kā uzsver Ruža, runa neesot tikai par paša organizatora zaudējumiem. Ja biedrība nespēs izpildīt savas saistības, finansiāli var ciest mākslinieki, tehniskie un apsardzes darbinieki, kā arī dažādi mazie uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji.

Tāpēc iesniegumā lūgts meklēt arī tūlītējus risinājumus radušos saistību segšanai un organizēt tikšanos starp VARAM, Kultūras ministriju, Konkurences padomi, pašvaldībām un biedrību.

Ruža brīdina – ja neatkarīgajiem organizatoriem ilgtermiņā nebūs iespējams konkurēt ar publiski finansētiem bezmaksas pasākumiem, Latvijā var samazināties neatkarīgi rīkoto kultūras un izklaides pasākumu skaits.

Ziņo!

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Ziņo!
Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
FOTO. Kovboji, seni amerikāņu auto, līnijdejotājas… Bauskā pēc 5 gadu pārtraukuma atkal krāšņi norit kantri festivāls
Kokteilis
“Daudzi Latvijas mūziķi spēlē pasaules līmenī!” Mārtiņš Ruža par kantri mūziku un Bauskā gaidāmo festivālu
Top grāmata par kantrī mūzikas festivāla vēsturi Latvijā – piedalies tās tapšanā!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.