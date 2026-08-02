Festivāla rīkotājs dusmīgs par negodīgu konkurenci, ko rada pašvaldību bezmaksas pasākumi 0
Biedrības “Lauku mūzikas biedrība” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Ruža vērsies pie viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara, kā arī Konkurences padomes un Kultūras ministrijas, aicinot izvērtēt konkurences apstākļus Latvijas kultūras un izklaides pasākumu tirgū.
Iesniegums tapis pēc tam, kad 10. un 11. jūlijā Saulkrastos notikušais biedrības organizētais mūzikas, mākslas un performanču festivāls “Steampunk Country” piedzīvojis kritiski zemu apmeklējumu un nepietiekamus biļešu ieņēmumus. Ruža norāda, ka biedrība nonākusi ļoti smagā finansiālā situācijā un pastāv reāls maksātnespējas risks.
Neatkarīgajiem rīkotājiem tikmēr par māksliniekiem, reklāmu, infrastruktūru, tehnisko nodrošinājumu, apsardzi un citiem pakalpojumiem jāmaksā tirgus cena un pašiem jāuzņemas finansiālais risks. Savukārt pašvaldībām pieejami arī par publiskiem līdzekļiem uzturēti informatīvie izdevumi, interneta vietnes, sociālo tīklu konti, vides reklāmas laukumi un citi resursi.
Ruža uzsver, ka neapšauba pašvaldību tiesības un pienākumu nodrošināt kultūras dzīvi, tomēr aicina izvērtēt, vai publiski finansētu bezmaksas pasākumu lielais skaits un to koncentrēšanās vienos un tajos pašos vasaras datumos nerada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus un neizspiež neatkarīgos organizatorus no tirgus.
Viņš ministriju aicina apkopot informāciju par pašvaldību 2026. gada vasaras pasākumu faktiskajiem budžetiem un reklāmas izdevumiem, kā arī novērtēt netieši izmantotos pašvaldību resursus.
“Steampunk Country” gadījumā, kā uzsver Ruža, runa neesot tikai par paša organizatora zaudējumiem. Ja biedrība nespēs izpildīt savas saistības, finansiāli var ciest mākslinieki, tehniskie un apsardzes darbinieki, kā arī dažādi mazie uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji.
Tāpēc iesniegumā lūgts meklēt arī tūlītējus risinājumus radušos saistību segšanai un organizēt tikšanos starp VARAM, Kultūras ministriju, Konkurences padomi, pašvaldībām un biedrību.
Ruža brīdina – ja neatkarīgajiem organizatoriem ilgtermiņā nebūs iespējams konkurēt ar publiski finansētiem bezmaksas pasākumiem, Latvijā var samazināties neatkarīgi rīkoto kultūras un izklaides pasākumu skaits.
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