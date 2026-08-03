Vasara ir skaists laiks, kad dienas ir garas, vakari silti, bet daba ir pilnā plaukumā. Apkārt viss zied, zaļo un smaržo pēc saules, svaigi pļautas zāles un brīvības. Cilvēki biežāk dodas ārā, pavada laiku pie dabas, satiekas ar draugiem un ļaujas mierīgākam, gaišākam ritmam.
Tajā pašā laikā vasara ir arī darbīgs laiks. Cilvēki kopj dārzus, pļauj zāli, stāda un ravē, remontē mājas, gatavojas svētkiem un cenšas paveikt dažādus darbus, kam citos gadalaikos nepietiek laika vai enerģijas. Līdz ar siltumu un sauli rodas vēlme rosīties, sakārtot vidi sev apkārt un izmantot vasaru pēc iespējas pilnvērtīgāk. LA.LV lasītājas Lindas kaimiņš gan šo laiku izmanto, šķiet, ne tik dabai un kaimiņiem saudzīgi – katru dienu ko dedzinot.
Lūk, Lindas vēstule redakcijai: “Man kaimiņos atrodas vasarnīcu teritorija, tur šogad kādam iemītniekam uznākusi lielā dedzināšanas mānija. Katru brīvo dienu dedzina lapas, zarus, arī papīrus, pēc smakas jūtu, ka reizēm liesmās nonāk arī kāds plastmasas gabals. Tas viss stundām ilgi gruzd un dūmo, nevaru turēt vaļā logus siltā laikā.”
Ādažniece vēlas noskaidrot:
– vai ir jēga sūdzēties par šādu kaimiņu? Kāda būs reakcija? Ja brauks policija, visticamāk, kamēr viņi ieradīsies (tā noteikti nav prioritāte), uguns jau būs izdegusi;
– kas par šo teikts saistošajos noteikumos;
– vai visu gadu savā teritorijā drīkst kurināt lapas un zarus?
Savā īpašumā dedzināt drīkst noteiktas lietas
Kā skaidro Ādažu novada pašvaldības PA Carnikavas komunālservisa Vides aizsardzības inspektors Raimonds Garenčiks, 22.06.2022. Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr. 58/2022 ” Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk-Noteikumi) 17.punktā noteikts, ka personām ir atļauts dedzināt ugunskuros sausu zāli, sausas lapas un zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos drošības pasākumus un neradot traucējumu apkārtējiem. Ja traucējums ir radies, tad par to jāinformē vispirms ugunskura kurinātājs.
Ja tas nepalīdz, tad jāinformē Ādažu novada pašvaldības policija, kas parasti reaģēs un atbrauks 5-20 minūšu laikā. Ādažu novada pašvaldības policija veic Noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
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