Kaupers savam vārdabrālim Renāram Zeltiņam atklājis kādu smieklīgu teiku – turpmāk jūs vārdu ‘Renārs’ dzirdēsiet citādi 0
Nesen savas vārda dienas svinēja Renāri. Šajā kontekstā ar uzjautrinošu stāstu par diviem Latvijā labi zināmiem Renāriem – Kauperu un Zeltiņu – dalījies Renārs Zeltiņš.
Renāram Zeltiņam un Renāram Kauperam esot izveidojusies sava vārda dienas tradīcija – viņi vienmēr viens otru apsveicot “WhatsApp” balss ziņās. Var nojaust, ka, ņemot vērā abu šo kungu humora izjūtu, tas ir gana jautrs pasākums.
Renāra Kaupera ziņas parasti esot “izsmalcināti gardas, piebārstītas ar epitetiem, salīdzinājumiem, sinonīmiem un citātiem”.
Šoreiz Kaupes Zeltiņu pārsteidzis ar teiku par to, kā tad esot radies Renāra vārds.
Stāsts ir aptuveni šāds: “Sensenos laikos Liepājā pie jūras uz akmeņiem laiski izgūlušās nāras. Viņas tur tā bieži esot relaksējušās un čilojušas Liepājā. Un tad pēkšņi fenomenāls gadījums. Parasti jau nāras vienas pašas tur tā liderē, bet pēkšņi viena no viņām ir paņēmusi līdzi savu vīru. Un ļaudis sapulcējušies krastā, ar platiem acāboliem izbrīnā saukuši: “Re! Nārs! Re! Nārs!” Un, visticamāk, tieši šis notikums un precedents kalpojis kā izcelsmes gadījums mūsu brīnišķīgajam vārdam ‘Renārs’.”
“Instagram” lietotāji Renāra Kaupera izdomāto vārda izcelsmes teiku uztvēruši ar lielu sajūsmu – komentāros dominē smiekli, apsveikumi un atzinīgi vārdi par abu Renāru humora izjūtu. “Sasmējos no sirds! Re-nārs!” raksta kāda sekotāja, bet cita piebilst: “Teika super, gaidīšu tradīcijas turpinājumu.” Vēl kāds stāstu nosauc par tik ticamu, ka “principā izklausās ļoti reāli”.
Īpaši jautri diskusijā iesaistījušies arī liepājnieki. Kāda komentētāja norādījusi, ka Liepājas jūras krastā akmeņu gan neesot daudz, tomēr tas teiku padarot tikai vēl labāku, bet cita ironizē: “Es kā liepājniece regulāri tās nāras redzu.” Netraucēja arī jauni vārdu spēles varianti – komentāros parādījās gan “Nāriņdiena”, gan “Re-kapteinis”, un kāds pat uzrunāja Zeltiņu ar lakonisko “Re, Nārs”.