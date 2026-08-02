5 lietas, ar kurām paši varam aizbiedēt veiksmi: dažas pieļaujam teju katru dienu 0
Kļūdās ikviens, taču dažkārt šķietami nenozīmīga rīcība var aizsākt veselu problēmu virkni. Īpaši bieži tas notiek brīžos, kad ļaujam vaļu emocijām, ignorējam brīdinājuma signālus vai ceram, ka nepatīkama situācija atrisināsies pati no sevis.
Dažādos ticējumos un dzīves gudrībās mēdz runāt arī par rīcību, kas “aizbiedē veiksmi” vai piesaista negatīvu enerģiju. Neatkarīgi no tā, vai tam ticam burtiski, vairākos no šiem padomiem slēpjas gluži praktiska doma. Lūk, piecas lietas, no kurām iesaka izvairīties.