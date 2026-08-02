“Bieži vien vislielākā laimīte valkā vismazākās kurpītes” – aktieris Mārtiņš Počs būs tētis 0
Vēl pavisam nesen aktiera un pasākumu vadītāja Mārtiņa Poča dzīvē tika nosvinēts viens no skaistākajiem notikumiem – 15. maijā viņš apprecēja savu mīļoto Ilzi Blumfeldi. Pāris laulājās Jaunpils baznīcā, bet kāzu svinības turpināja Abgunstes muižā. Nu jaunlaulātajiem ir vēl kāds ļoti īpašs iemesls priekam – ģimenē gaidāms mazulis!
Priecīgo vēsti Ilze atklājusi sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot fotogrāfijas un pievienojot tām sirsnīgus vārdus: “Bieži vien vislielākā laimīte valkā vismazākās kurpītes.” Mārtiņš pie ieraksta atstājis trīs baltas sirsniņas.
Interesanti, ka jau neilgi pēc kāzām pāris publiski runāja par vēlmi veidot ģimeni. Maijā izskanēja arī abu atziņa, ka divi bērni būtu lieliski.
Priecīgā ziņa acumirklī izraisījusi sajūsmu arī draugu, kolēģu un sekotāju vidū. “Aaaaaa, apsveicu! Jūs būsiet fantastiski vecāki,” raksta kāda komentētāja. “Šī ir lielākā un īstākā no laimēm,” piebilst cita. Vēl kāds sekotājs jau nepacietīgi norāda: “Tā diena tuvojas!”
Komentāru sadaļu pārpludinājušas sirsniņas un laba vēlējumi, cilvēkiem apsveicot Mārtiņu un Ilzi ar jauno dzīves posmu. Tātad Poču ģimenē šis gads izrādījies patiesi notikumiem bagāts – vispirms kāzas, bet nu jau priekšā gatavošanās vecāku lomai.