Nogurums
Nogurums
Publicitātes foto

Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
18:17, 2. augusts 2026
Veselam Ārstēšana

Onkoloģiska slimība ne vienmēr sākas ar sāpēm, lielu bumbuli vai citu nepārprotamu simptomu. Dažas pazīmes sākumā var būt tik ikdienišķas, ka tās viegli norakstīt uz stresu, vecumu, miega trūkumu, saaukstēšanos vai gremošanas problēmām. ASV Nacionālais vēža institūts (NCI) uzsver – vēzis bieži vien sākotnēji nemaz neizraisa sāpes, tādēļ tās nevajadzētu gaidīt kā signālu, ka pienācis laiks doties pie ārsta.

Kulbergs ir noskaities uz Latvijas Bankas ekspertiem: “Es vispār biju mēms, es neticēju, ka Latvijas Banka spēj kaut ko tādu iedomāties”
RAKSTA REDAKTORS
Četras dienas ar mirušu mazuli zem sirds! Jeb stāsts par Ričardu, kuram vajadzēja piedzimt Kuldīgas slimnīcā
Mājas
Suns laiza seju vai enerģiski luncina asti? Dzīvnieka reakciju saimnieki ne vienmēr iztulko pareizi
Lasīt citas ziņas

Svarīga piebilde: neviena no zemāk minētajām pazīmēm pati par sevi nenozīmē, ka cilvēkam ir vēzis. Patiesībā šiem simptomiem daudz biežāk ir citi, nekaitīgāki iemesli. Tomēr mediķi iesaka pievērst uzmanību jaunām, neizskaidrojamām vai ilgstošām ķermeņa pārmaiņām. Turklāt pirmais solis parasti ir ģimenes ārsts, kurš izvērtē, vai nepieciešami papildu izmeklējumi vai nosūtījums pie speciālista.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kaimiņiene onkoloģijas slimniekam Kuldīgas novadā nozog ārstēšanai paredzētos tūkstošus
Veselam
Onkologs nosauc lietas, kas var palielināt vēža risku: dažas no tām atrodamas gandrīz katrā virtuvē
Veselam
5 ikdienas darbības, kas var palielināt vēža attīstības risku: karstas tējas dzeršana ir viena no tām!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.