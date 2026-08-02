Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu 0
Onkoloģiska slimība ne vienmēr sākas ar sāpēm, lielu bumbuli vai citu nepārprotamu simptomu. Dažas pazīmes sākumā var būt tik ikdienišķas, ka tās viegli norakstīt uz stresu, vecumu, miega trūkumu, saaukstēšanos vai gremošanas problēmām. ASV Nacionālais vēža institūts (NCI) uzsver – vēzis bieži vien sākotnēji nemaz neizraisa sāpes, tādēļ tās nevajadzētu gaidīt kā signālu, ka pienācis laiks doties pie ārsta.
Svarīga piebilde: neviena no zemāk minētajām pazīmēm pati par sevi nenozīmē, ka cilvēkam ir vēzis. Patiesībā šiem simptomiem daudz biežāk ir citi, nekaitīgāki iemesli. Tomēr mediķi iesaka pievērst uzmanību jaunām, neizskaidrojamām vai ilgstošām ķermeņa pārmaiņām. Turklāt pirmais solis parasti ir ģimenes ārsts, kurš izvērtē, vai nepieciešami papildu izmeklējumi vai nosūtījums pie speciālista.