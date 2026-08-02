Kauguru parks. Publicitātes foto

Rotaļlaukums vienmēr ir laba ideja! 10 moderni rotaļlaukumi Latvijā, ko augustā apmeklēt ar bērniem 0

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LA.LV
8:24, 2. augusts 2026
Kokteilis Baudi

Vasaras pēdējais mēnesis vēl nebūt nenozīmē, ka piedzīvojumi beigušies. Turklāt nav obligāti jādodas uz jau simtiem reižu apmeklētiem atrakciju parkiem vai populārākajām dabas takām. Pēdējo gadu laikā laikā dažādās Latvijas vietās tapuši jauni rotaļu laukumi, aktīvās atpūtas zonas un neparasti ģimenēm piemēroti objekti, par kuriem ārpus konkrētā novada daudzi, iespējams, pat nav dzirdējuši.

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Apkopojām desmit salīdzinoši jaunas un publiski pieejamas vietas, kuras var kļūt par labu galamērķi kādai augusta brīvdienai. Dažas piemērotākas pašiem mazākajiem, citās būs ko darīt arī pusaudžiem un sportiskiem vecākiem.

Augustā šādām vietām ir vēl viena priekšrocība – lielākā daļa atrodas brīvā dabā un par to apmeklēšanu nav jāpērk ģimenes biļete vairāku desmitu eiro vērtībā. Turklāt, izvēloties kādu no mazāk zināmajiem objektiem, iespējams atklāt ne tikai pašu laukumu, bet arī Latvijas pilsētu un pagastu vietas, kurām ierastajos brīvdienu maršrutos bieži vien pabraucam garām.

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