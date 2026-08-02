Ekrānuzņēmums no Sandas ieraksta

Sanda Dejus publiski pajokojusi par bijušā džeka šortiem, ne visiem šis joks šķita smieklīgs… 0

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kokteilis.lv
19:39, 2. augusts 2026
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Radio SWH ētera personība un pasākumu vadītāja Sanda Dejus soctīklos dalījusies ar foto un ierakstu savā humoristiskajā stilā. Fotogrāfijā viņa redzama šortos, bet pie tās viņa raksta: “Es gadiem nēsāju vīra bijušās draudzenes bijušā džeka šortus.”

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Ar to bija gana, lai komentētāji sāktu gan mēģināt izsekot sarežģītajai “šortu izcelsmes ķēdei”, gan dalīties ar saviem līdzīgiem stāstiem. “Savā galvā sazīmēju shēmu biksēm,” atzīst kāda komentētāja, bet cits lietotājs lakoniski nosaka: “Zero waste waste.”

Vēl kāds ierakstu nodēvējis par dienas uzvarētāju: “Šis ieraksts uzvar Tredos, viss, šo vietu var slēgt ciet!”

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Taču visvairāk uzmanības izpelnījās kādas citas sievietes atzīšanās: “Man jau 11 gadus ir bijušā vīra mīļākās somiņa un kosmētikas maciņš, kuru viņa nejauši atstāja. Mums līdzīga gaume bija. Vīrs, vēl esot statusā, aizrādīja, ka nav mans, bet nu nekad neko tik dārgu man nebija dāvinājis, tāpēc paturēju.”

Taču ne visi smaidīja par Sandas asprātīgo ierakstu. Kādu “Threads” lietotāju tas, šķiet, tā sakitinājis, ka tapis vēl viens ieraksts, kurā valda jau krietni negatīvāka noskaņa.

Tajā Sandai pārmests gan humora izjūtas trūkums, gan tas, ka viņa esot dzēsusi komentārus un bloķējusi cilvēkus, kuri viņas ierakstu novērtējuši kritiski.

Tomēr šoreiz komentāru sadaļā vairākums nebūt nesteidzās nostāties kritiskā ieraksta autores pusē. Gluži pretēji – vairāki cilvēki norādīja, ka sākotnējā reakcija uz Sandas joku bijusi nevajadzīgi rupja.

Vēl kāds uz situāciju reaģēja ar ironiju: “Taisnība par to, ka esi dura. Bet tāpēc jau tas nav jāsaka publiski, ja nu kāds nezināja…”

Citi vaicāja, kāpēc vispār bijis nepieciešams veidot atsevišķu ierakstu par to, ka kāds izdzēsis komentāru un nobloķējis tā autoru. “Vienīgais, ko es nesaprotu, ir – ko ar šo threadu gribēts panākt? Savākt atbalstītāju pulku sev? Kaut kā nesagāja,” raksta kāda lietotāja.

Izskanēja arī pavisam pragmatisks viedoklis – savā sociālā tīkla profilā cilvēkam taču ir tiesības pašam izlemt, kādus komentārus atstāt un kurus lietotājus bloķēt. “Es arī vienmēr izdzēšu komentārus, kas man nepatīk, un nobloķēju personas, kas tos rakstīja. Kas tur tāds?” vaicā komentētāja.

Savukārt citi konfliktu uztvēra daudz vieglāk. “Tevi šis joks kaut kā aizskāra sirsniņu?” ironizē kāda komentētāja, bet vēl cita reakcija bija pavisam īsa: “Get a life.”

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