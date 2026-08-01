Padomju laikā autovadītājiem bagāžniekā vienmēr līdzi bija linoleja gabals – kāpēc tas bija vajadzīgs, un vai tā vajadzētu darīt arī mūsdienās? 1
Mūsdienās linoleja gabals automašīnas bagāžniekā, visticamāk, liktu domāt par nesen veiktu remontu vai materiālu, kuru īpašnieks vienkārši aizmirsis izņemt. Taču Padomju Savienības laikā daudziem autovadītājiem šāds linoleja gabals bija gluži praktisks palīglīdzeklis, kas aukstajos ziemas mēnešos palīdzēja risināt tolaik izplatītu automašīnu problēmu, vēsta ārzemju mediji.
Turklāt tā nebija tikai kāda atjautīga autovadītāja izgudrota metode, kas no mutes mutē izplatījās garāžu kooperatīvos. Par radiatora daļēju aizsegšanu aukstā laikā rakstīja arī ar autobūvi saistīti izdevumi.
Bet kādēļ tam bija vajadzīgs tieši linolejs, ko autovadītāji ar to darīja un, pats svarīgākais, vai veco paņēmienu ir vērts atkārtot ar mūsdienu automašīnām?