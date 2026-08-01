Foto: Valsts policija

Padomju laikā autovadītājiem bagāžniekā vienmēr līdzi bija linoleja gabals – kāpēc tas bija vajadzīgs, un vai tā vajadzētu darīt arī mūsdienās? 1

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:54, 1. augusts 2026
Kokteilis Apbrīno

Mūsdienās linoleja gabals automašīnas bagāžniekā, visticamāk, liktu domāt par nesen veiktu remontu vai materiālu, kuru īpašnieks vienkārši aizmirsis izņemt. Taču Padomju Savienības laikā daudziem autovadītājiem šāds linoleja gabals bija gluži praktisks palīglīdzeklis, kas aukstajos ziemas mēnešos palīdzēja risināt tolaik izplatītu automašīnu problēmu, vēsta ārzemju mediji.

Kokteilis
Visneizturamākās zodiaka zīmes ikdienā – lūk, ar kurām ir grūti dzīvot zem viena jumta
Izskatās iespaidīgi, bet sagādā galvassāpes: auto eksperti nosauc mašīnas, no kuru iegādes labāk izvairīties
Zinātnieki piecus gadus vēroja zemi zem saules paneļiem: redzētais bija negaidīts
Lasīt citas ziņas

Turklāt tā nebija tikai kāda atjautīga autovadītāja izgudrota metode, kas no mutes mutē izplatījās garāžu kooperatīvos. Par radiatora daļēju aizsegšanu aukstā laikā rakstīja arī ar autobūvi saistīti izdevumi.

Bet kādēļ tam bija vajadzīgs tieši linolejs, ko autovadītāji ar to darīja un, pats svarīgākais, vai veco paņēmienu ir vērts atkārtot ar mūsdienu automašīnām?

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Jaunākā modes tendence no omes skapja: kādas padomju laika rotaslietas pašlaik ir modē
Kokteilis
Šīs 6 lietas padomju laiku cilvēkam šķita nereālas: tagad tās ir absolūti neaizvietojamas
Kokteilis
“Neiztiec vardes, citādi sametīsies kārpas!” 8 mīti, ar kuriem padomju laikos mēdza biedēt bērnus – vai atceries?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.