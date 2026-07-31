Foto – Leta/EPA

“Kāda jēga pirkt “Golden Circle” biļeti, ja beigās tagad parastā biļete ir labāka?” Calvin Harris fani ir nikni, iespējams, ka vainīgs Pitbull koncerta farss 0

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LA.LV
7:29, 31. jūlijs 2026
Stāsti Pieredze

Pēc skaļi apspriestās Pitbull koncerta atcelšanas Mežaparka Lielajā estrādē sociālajos tīklos jaunu sašutuma vilni izraisījis paziņojums Calvin Harris koncerta apmeklētājiem. Īpaši neapmierināti ir tie, kuri bija iegādājušies “Golden Circle” biļetes, rēķinoties ar vietu skatuves priekšā.

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Kā redzams sociālajos tīklos publicētajā paziņojumā, “Golden Circle” zonas atrašanās vieta ir mainīta, un tā vairs neatradīsies skatuves priekšā. Šo biļešu īpašniekiem turpmāk būs pieejama jauna “Silver Area” zona blakus VIP platformai — norobežota teritorija ar atsevišķu bāru un ērtāku piekļuvi.

Organizatori arī norādījuši, ka gadījumā, ja apmeklētāji nevēlas izmantot “Silver Area” zonu, iespējams pieteikties “Golden Circle” un stāvvietas biļetes cenas starpības atmaksai vai arī pilnas biļetes cenas atmaksai. Lai to izdarītu, jānosūta e-pasts uz paziņojumā norādīto adresi un jāpievieno iegādātās biļetes.

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Tomēr daļai apmeklētāju šāds risinājums nešķiet pietiekams. Kāda sociālo tīklu lietotāja raksta, ka iegādājusies “Golden Circle” tieši tādēļ, ka vēlējusies stāvēt skatuves priekšā. Viņasprāt, pēc izmaiņām biļetes sākotnējā jēga ir zudusi.

Komentāros netrūkst ironijas. Kāds lietotājs pajoko, ka zona vairs neatradīšoties pie skatuves, jo “nevar garantēt, ka arī šī skatuve nesaies ķīselī”. Citi savukārt norāda, ka paziņojums, visticamāk, saistīts ar skatuves nomaiņu pēc Pitbull koncerta atcelšanas, un atzīst — labi vismaz tas, ka cilvēki tiek informēti un viņiem tiek piedāvātas alternatīvas.

Taču ne visi šo situāciju uztver mierīgi. “Kāda jēga pirkt “Golden Circle” biļeti, ja beigās parastā biļete ir labāka?” jautā kāds komentētājs. Vēl kāds raksta, ka tas izskatoties pēc kārtējās neskaidrības ap Mežaparka koncertiem, jo vienā pasākumā koncerts tika atcelts, bet nākamajā jau tiek mainīts zonējums.

Daļa cilvēku atgādina, ka pēc Pitbull koncerta atcelšanas daudzi jau tā jūtas vīlušies organizatoros, tāpēc katra nākamā izmaiņa tiek uztverta īpaši asi. “Vienu koncertu sačakarēja, laiks čakarēt nākamo,” ironizē kāds komentētājs.

Tikmēr citi cenšas situāciju skaidrot pragmatiskāk — ja tehnisku iemeslu dēļ tiek mainīta skatuves konfigurācija, iespējams, mainās arī skatītāju zonu izvietojums. Tomēr vairāki komentētāji uzsver, ka šādas būtiskas izmaiņas vajadzētu paziņot pēc iespējas ātrāk, jo daudzi biļetes pērk tieši konkrētās zonas un pieredzes dēļ.

Sociālajos tīklos izskan arī pārmetumi pasākuma organizatoriem. Daži komentētāji uzskata, ka “tā pasākumus neorganizē”, jo iepriekš plānotas zonas maiņa rada apjukumu un sajūtu, ka apmeklētājiem pēdējā brīdī tiek piedāvāts kas cits, nekā viņi sākotnēji iegādājušies.

Calvin Harris koncerts Mežaparka Lielajā estrādē plānots 6. augustā. Paziņojumā apmeklētāji tiek aicināti uz tikšanos koncertā, taču pēc pēdējo dienu notikumiem redzams, ka daļa skatītāju pirms pasākuma gaida ne tikai mūziku, bet arī skaidrākas atbildes par to, kā tieši viss būs organizēts.

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