Braucot uz Siguldas pusi, šo vietu noteikti esat pamanījuši! Cik maksā ceļmalā nopērkamie arbūzi un vai tie ir tik gardi, kā izskatās 0
Liela daļa no mums, braucot pa Vidzemes šoseju Juglas pusē, noteikti ne reizi vien ir pamanījuši ceļmalā tirgotājus, kas pārdod arbūzus un citus augļus. Tie šajā vietā sastopami jau gadiem ilgi, un, iespējams, daudziem, braucot garām, kaut reizi prātā ienākusi doma, ka vajadzētu piestāt un noskaidrot, vai šie arbūzi tiešām garšo tikpat gardi, kā izskatās.
Tieši šādu domu ilgāku laiku lolojusi arī kāda sociālo tīklu lietotāja. Lai gan šai vietai viņa braukusi garām neskaitāmas reizes, līdz šim piestāšana allaž atlikta uz citu reizi. Šogad sieviete sev apsolījusi – beidzot jāpamēģina.
“Šodien pirmo reizi piestāju Juglā, kur ceļa malā arbūzus pārdod. Vienmēr garām braucu, bet sev solīju šogad to izdarīt,” viņa raksta sociālajos tīklos.
Izrādās, ilgi atliktais pirkums garšas ziņā nav licis vilties. Iegādātais arbūzs bijis ļoti salds un garšīgs. Tomēr pircēja pievērsusi uzmanību arī cenai un norēķināšanās iespējām.
“Arbūzs ļoti salds, garšīgs! Vienīgi mīnuss tas, ka tikai skaidru naudu pieņem. Cenas gan augstas, salīdzinoši, bet vienu reizi jau jāpamēģina, kas tur tāds, ka vienmēr non stopā mašīnas piestāj,” pieredzē dalās sieviete.
Spriežot pēc komentāriem, viņa nebūt nav vienīgā, kura, regulāri braucot garām šai vietai, domājusi par piestāšanu. “Es arī… vēl tikai taisos. Paldies par info!” raksta kāda komentētāja.
Savukārt kāda cita pircēja atklāj, ka pati tur arbūzu iegādājusies jau pirms pāris nedēļām. Viņas pieredze rāda, ka norēķināšanās iespējas pie abiem tirgotājiem var atšķirties: “Es pirku tur arbūzu pāris nedēļas atpakaļ, un tajā stendā, kurš tuvāk Rīgai, varēja ar karti norēķināties, otrā tikai ar skaidru naudu.”
Komentāru sadaļā netrūkst arī cilvēku, kuri šajā vietā jau iepirkušies vairākkārt. Turklāt pircēji slavē ne tikai arbūzus, bet arī citus nopērkamos augļus: “Tur ir ļoti, ļoti garšīgi. Nektarīnus pirku, arbūzu + var nopirkt īsto granātābolu sulu.”
Taču cik tad īsti maksā arbūzs vietā, kurai tik daudzi ikdienā pabrauc garām? Arī šāds jautājums uzdots komentāros.
Pēc ieraksta autores atmiņas, cena bijusi aptuveni 2,50 eiro kilogramā. Tā kā paši arbūzi ir lieli, par tiem jārēķinās arī ar visai ievērojamu gala summu.