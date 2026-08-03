“Par atnākšanu uz sēdi maksā naudu?” Kulbergs atzīst, ka tam nespēja noticēt un nekavējoties rīkojās 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
10:42, 3. augusts 2026
Viedokļi

Premjerministrs Andris Kulbergs atzīst, ka viens no pirmajiem pārsteigumiem pēc stāšanās amatā bijis atalgojums Memoranda padomes locekļiem par dalību sēdēs. TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” viņš neslēpa, ka sākotnēji pat nespējis noticēt, ka par vienkāršu ierašanos uz sēdi tiek maksāta nauda.

Kokteilis
Vai tavās dzīslās rit dižciltīgo asinis? 10 uzvārdi, kas par to var liecināt
Veselam
Tas var piezagties gandrīz (!) nemanāmi – pazīmes, kas liecina par iespējamu vēža saslimšanu
Kokteilis
Tuvākajās nedēļās sāksies ļoti sarežģīts periods: astrologi brīdina 4 zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Uz jautājumu, vai, publiski kritizējot šo praksi, viņš apzinājās, ka izraisīs plašu rezonansi, Kulbergs atbildēja noliedzoši.

“Nē. Tas bija mans dabisks apjukums un šoks par to, ka tā var būt, ka par atnākšanu uz sēdi tev maksā naudu. Es nekad nebiju domājis, ka tas vispār varētu būt iespējams,” sacīja premjers.

CITI ŠOBRĪD LASA
Līdz pat +30 grādiem. Sinoptiķi atklāj, kurās dienās šonedēļ Latvijā gaidāms vislielākais karstums
Miris mediķis, vairāku Saeimas un Rīgas domes sasaukumu deputāts Strazdiņš
Eksperts neizslēdz satraucošu scenāriju: Krievija varētu mēģināt pārcelt karu uz Baltijas valstīm

Viņš uzsvēra, ka šī bijusi vienīgā kritika, ko viņš paudis par Memoranda padomes darbu, un tā attiekusies tikai uz atlīdzības izmaksu.

“Man likās, ka tas ir absurdi un nav pareizi. To mēs arī atcēlām. Tas ir skaidrs lēmums,” norādīja Kulbergs.

Pēc viņa teiktā, ar šo lēmumu pārtraukta aptuveni 200 tūkstošu eiro valsts budžeta līdzekļu izlietošana atlīdzībai par dalību padomes sēdēs.

Tomēr premjers uzsvēra, ka ar to darbs nebeidzas. Viņaprāt, nepieciešams daudz plašāk izvērtēt valsts tēriņus, jo Latvija dzīvo ar lielu budžeta deficītu un turpina aizņemties.

“Mēs esam valsts, kas pārlieku daudz aizņemas naudu, iet maksimālā budžeta deficītā, nauda ir dārga, un mēs ļoti daudz kur to vienkārši izšķērdējam. Ir visur jāpaskatās, vai mēs līdzekļus tērējam lietderīgi,” sacīja Kulbergs.

Kā vienu no piemēriem viņš minēja finansējumu nevalstiskajām organizācijām, norādot, ka gadā tam tiek atvēlēti aptuveni 204 miljoni eiro. Vienlaikus premjers uzsvēra, ka tas nenozīmē vēlmi šo finansējumu vienkārši samazināt.

“Es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas ļoti labi tiek galā ar funkcijām, ko valsts pati nemāk paveikt. Taču, redzot atsevišķus skaitļus un pozīcijas, man rodas jautājumi,” viņš sacīja.

Kulbergs informēja, ka Ministru kabinetā paredzēta tikšanās ar Memoranda padomes un reģionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai kopīgi izvērtētu finansējuma sadalījumu.

“Manuprāt, tur ir tāda pelavu kaudze, kuru mums ir jāiztīra no graudiem,” secināja premjers.

Tēmas
LA.LV Google ziņās Pievienot
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Atveru vienu atvilktni, un tur atkal ir kārtējā “dāvaniņa”.” Kulbergs godīgi pasaka, cik slikta patiesībā ir situācija Latvijā
“Kur tad reāli ir kaut kas?” Lemjot par slimnīcas reformu, izceļas kašķis starp premjeru un ekonomikas ministru
TV24
Šis Kulberga lēmums atstāj ļoti nenopietnu iespaidu! Liepnieks kritizē Ministru prezidentu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.