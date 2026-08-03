“Par atnākšanu uz sēdi maksā naudu?” Kulbergs atzīst, ka tam nespēja noticēt un nekavējoties rīkojās 0
Premjerministrs Andris Kulbergs atzīst, ka viens no pirmajiem pārsteigumiem pēc stāšanās amatā bijis atalgojums Memoranda padomes locekļiem par dalību sēdēs. TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” viņš neslēpa, ka sākotnēji pat nespējis noticēt, ka par vienkāršu ierašanos uz sēdi tiek maksāta nauda.
Uz jautājumu, vai, publiski kritizējot šo praksi, viņš apzinājās, ka izraisīs plašu rezonansi, Kulbergs atbildēja noliedzoši.
“Nē. Tas bija mans dabisks apjukums un šoks par to, ka tā var būt, ka par atnākšanu uz sēdi tev maksā naudu. Es nekad nebiju domājis, ka tas vispār varētu būt iespējams,” sacīja premjers.
Viņš uzsvēra, ka šī bijusi vienīgā kritika, ko viņš paudis par Memoranda padomes darbu, un tā attiekusies tikai uz atlīdzības izmaksu.
Pēc viņa teiktā, ar šo lēmumu pārtraukta aptuveni 200 tūkstošu eiro valsts budžeta līdzekļu izlietošana atlīdzībai par dalību padomes sēdēs.
Tomēr premjers uzsvēra, ka ar to darbs nebeidzas. Viņaprāt, nepieciešams daudz plašāk izvērtēt valsts tēriņus, jo Latvija dzīvo ar lielu budžeta deficītu un turpina aizņemties.
“Mēs esam valsts, kas pārlieku daudz aizņemas naudu, iet maksimālā budžeta deficītā, nauda ir dārga, un mēs ļoti daudz kur to vienkārši izšķērdējam. Ir visur jāpaskatās, vai mēs līdzekļus tērējam lietderīgi,” sacīja Kulbergs.
Kā vienu no piemēriem viņš minēja finansējumu nevalstiskajām organizācijām, norādot, ka gadā tam tiek atvēlēti aptuveni 204 miljoni eiro. Vienlaikus premjers uzsvēra, ka tas nenozīmē vēlmi šo finansējumu vienkārši samazināt.
“Es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas ļoti labi tiek galā ar funkcijām, ko valsts pati nemāk paveikt. Taču, redzot atsevišķus skaitļus un pozīcijas, man rodas jautājumi,” viņš sacīja.
Kulbergs informēja, ka Ministru kabinetā paredzēta tikšanās ar Memoranda padomes un reģionālo nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai kopīgi izvērtētu finansējuma sadalījumu.
“Manuprāt, tur ir tāda pelavu kaudze, kuru mums ir jāiztīra no graudiem,” secināja premjers.