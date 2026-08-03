Sprādzienā Krievijas ģenerāļa jubilejā ievainota viņa meita, bet znots, iespējams, gājis bojā: kas zināms par uzbrukumu? 0
Sprādzienā Maskavas restorānā “Balzi Rossi”, kur notika Krievijas Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieka Aleksandra Čaiko jubilejas svinības, starp cietušajiem, iespējams, ir arī ģenerāļa 25 gadus vecā meita Marija Čaiko un viņas vīrs. Turklāt atsevišķi avoti vēsta, ka ģenerāļa znots no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā varētu būt miris.
Par to, ka starp sprādzienā cietušajiem varētu būt Marija Čaiko, izdevumam “Verstka” pastāstījis restorāna vadībai pietuvināts avots.
Žurnālisti uzmanību pievērsuši arī Krievijas spēka struktūrām pietuvinātajos medijos publicētajiem cietušo sarakstiem. Tajos minēta sieviete, kuras iniciāļi un vecums sakrīt ar ģenerāļa meitas datiem. Saskaņā ar publicēto informāciju sieviete sprādzienā guvusi galvas un smadzeņu traumu.
“Verstka” žurnālisti apgalvo, ka salīdzinājuši publiski pieejamo informāciju, tostarp nopludinātu datubāzu ziņas, un secinājuši, ka cietusī varētu būt tieši Marija Čaiko. Nopludinātajos datos viņa esot atrodama ar uzvārdu Peredrija.
Ar tādu pašu uzvārdu cietušo vidū minēts arī kāds vīrietis. Žurnālisti pieļauj, ka tas varētu būt ģenerāļa meitas vīrs.
Par Čaiko meitas un znota iespējamo atrašanos starp cietušajiem vēsta arī citi mediji, kas norāda, ka Marijas vīrs nodarbojies ar hokeju, absolvējis Maskavas “Spartak” sporta skolu un spēlējis šī kluba un “Russkije Vitjazi” jauniešu komandās, bet pēdējā laikā hokeju spēlējis amatieru līmenī.
“Pēc dažām ziņām, Peredrijs no gūtajiem ievainojumiem slimnīcā nomira,” teikts publikācijā.
Kā vēsta ārvalstu mediji, sprādzienā cietušie un bojāgājušie atradušies nevis restorāna iekštelpās, bet gan vasaras terasē. Incidents noticis laikā, kad viesi vēl tikai ieradušies uz svinībām. Sprādzienbīstama ierīce bijusi paslēpta dāvanas kastē un to nesusi sieviete kurjere.
“Sieviete kurjere ar bumbu, kas bija paslēpta dāvanas kastē, plkst. 20.00 devās terases virzienā, kad pie tās piebrauca automašīna ar bākugunīm. Federālā apsardzes dienesta darbinieks viņu apturēja, un atskanēja sprādziens,” teikts publikācijā.
Gan kurjere, gan Federālā apsardzes dienesta (FSO) darbinieks gājuši bojā notikuma vietā.
Tāpat tiek vēstīts, ka vēl pirms mediķu ierašanās mirusi kāda svinību viešņa, kura uz pasākumu bija ieradusies kopā ar savu māsu un viņas vīru.