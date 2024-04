Velsas princis Viljams un princese Keita sociālajos tīklos dalījušies ar vēl neredzētu fotogrāfiju. Viņi to publicējuši par godu kādam ļoti īpašam notikumam – 13. kāzu gadadienai, ziņo “The Sun“.

Fotogrāfijas autore ir Millija Pilkingtone. Melnbaltajā attēlā redzams smaidīgais pāris viņu lielajā dienā 2011. gadā.

13 years ago today!

📸 Millie Pilkington pic.twitter.com/lzK6GRT7Ak

