Sandra Kalniete TV24 studijā piedalās EP vēlēšanu nakts tiešraidē

FOTO. Sandra Kalniete vēlēšanu nakts tiešraidē viesojusies pašas adītā kleitā ar ļoti neparastu, bet īpašu stāstu Ieteikt







Politiķe Sandra Kalniete, kura arī šogad kandidē uz vietu Eiropas Parlamentā (EP) no partijas “Jaunā vienotība”, vakar, 8. jūnijā, bija ieradusies uz EP vēlēšanu nakts speciālizlaidumu TV24 studijā pašas adītā kleitā, kurai ir ļoti īpašs stāsts –tajā ieadītas ne vien skumjas pēc vīra zaudējuma, bet arī priekšvēlēšanu stress, un kleitas raksta paraugs tapis Sibīrijā.

Reklāma Reklāma

Par īpašās kleitas tapšanu un tās rakstu saviem sekotājiem Sandra Kalniete maija beigās pastāstīja sociālo tīklu platformā “Facebook”: “Pati esmu pārsteigta, cik jaunā kleita izskatās priecīgi. To sāku adīt iepriekšējā vasarā, Eiropas Parlamenta sesijas pārtraukumā. Vairs nebija darbu steigas, kas man palīdzēja izturēt pirmos mēnešus pēc vīra nāves. Biju palikusi viens pret vienu ar savām sērām un milzīgo tukšumu, ko Ansis bija atstājis. Sāku šūt baltas kleitas. Tās bezjēgā krājās skapī. Bija jāpāriet uz kaut ko lēnāku. Sāku adīt kleitu no linu diega, vizmojumam pievienojot zīda pavedienu. Parlamenta darbs atsākās, kad biju uzknibinājusi stāvu. Noliku un aizmirsu. Šogad, sākoties vēlēšanu kampaņai, atcerējos par nepabeigto kleitu.

Tā nu piedurknēs esmu ieadījusi stresu, kas ir katra priekšvēlēšanu laika pavadonis.

Kleitas rakstam ir īpaša vēsture. “Pāva astes” manu mammu un vecmāmiņu Emiliju pasargāja no smagiem meža darbiem Sibīrijā. Sešpadsmit gadīgā Ligita uzadīja raksta paraugu un to parādīja priekšnieka sievai. Tai tūlīt vajadzēja tik neredzētu jaku. Priekšniekam par atbrīvošanu no meža darbiem mamma apsolīja, ka piecatā (priekša, priekša, mugura, piedurkne, piedurkne) katru dienu uzadīs pa jakai. Mamma adīja arī vecmāmiņas daļu, jo Emilijai vairs neklausīja rokas.”