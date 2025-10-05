TESTS. Vai zini, kā agrāk sauca šos sabiedrībā zināmos cilvēkus, pirms viņi nomainīja vārdu? Iespējams, daži no tiem tev būs pārsteigums! 0
Vai zināji, ka Dārtai Danevičai nemaz vecāki nedeva vārdu Dārta, bet viņa to dzīves laikā izvēlējās pati? Tāpat arī citas pašmāju slavenības laika gaitā ir mainījušas savus vārdus – kāds lai iezīmētu jaunu radošo posmu, kāds garīgu vai personisku iemeslu vadīts, bet cits vienkārši, lai vieglāk iejustos sabiedrībā. Vai spēsi nosaukt, kā sauca šīs pašmāju slavenības pirms tās nolēma mainīt savu vārdu?
Kāds bija aktrises Dārtas Danevičas īstais vārds pirms viņa to nomainīja?