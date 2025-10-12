“Laikam Putins kļūst vecs!” Ne tikai nesaprotami jociņi, bet arī šīs lietas viņu nodeva 0

21:31, 12. oktobris 2025
Lieta, par kuru runāts maz, bet kura interpretēta dažādi, ir Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzruna, kuru viņa preses padomnieks Dmitrijs Peskovs pirms tam raksturoja kā konceptuāli jaunu pieeju.

Taču, kā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” izteicās Igors Rajevs, NBS rezerves pulkvedis, patiesībā jau jāatzīst, ka Putins laikam kļūst vecs, neko jaunu viņš nepateica, bet kopumā runa bija visai nesaprotama, pilna ar dažādiem, nesaprotamiem jociņiem.

Rajevs atgādina, ka uz jautājumu, kāpēc Putins uzbrucis Dānijai ar droniem, viņš atbildējis, ka vairāk tā nedarīšot.

Iepriekšējo gadu valsts uzrunās Putins bārstīja ciparus, faktus, procentus, dažādu līkņu pieaugšanas un krišanas rādītājus, taču šoreiz neko tādu nedzirdējām – grūti pateikt, kāpēc tā, saka Rajevs, iesmejot, ka lepoties jau nu arī nav ar ko Krievijai.

Otrkārt, Krievijai nav militāro panākumu, ar ko pārtrumpot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par “papīra tīģeri” un parādīt, ka Krievija ir superspēcīga un varena. “Jā, Krievijas armija uzbrūk un spiež visos sektoros Ukrainā, vienīgais sektors, kur šobrīd ukraiņiem ir ar pozitīvu zīmi, ir Sumi, tomēr aktualitāte tur ir zaudēta.”

Putina uzrunā nebija redzami un dzirdami jaunumi, tik vien “atklājums”, ka dzīvojam multipolārā pasaulē un ASV ir zaudējusi līdera statusu šajā jomā – līdz ar to Putins neko jaunu nepateica, vien pāris jociņus, rezumē Rajevs.

“Tiesa gan, vienīgais, kas bija, tie bija atturīgi draudi NATO. Viens no Putina izteikumiem bija, ka, ja Krievija ir “papīra tīģeris”, tad kas ir NATO, kas ar visiem saviem spēkiem nespēj uzvarēt Krieviju, turpinot savu naratīvu, ka Krievija karo nevis ar Ukrainu, bet ar visu Rietumu pasauli un NATO,” tā tēmu noslēdz pulkvedis.

