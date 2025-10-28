FOTO. VIDEO. Klūnija sieva nopietni aizvaino britu karali? Šī rīcība lika daudziem nosarkt no kauna 14
Fani sociālajos tīklos izvērtuši karstas diskusijas pēc tam, kad Bekingemas pilī notikusī britu karaļa Čārlza un Amalas Klūnijas tikšanās izpelnījās uzmanību kāda žesta dēļ.
Karalis jūnijā rīkoja pieņemšanu King’s Trust Awards laureātiem, uzņemot pie sevis vairākas prominentas personas, tostarp Džordžu un Amalu Klūnijus.
Video, kas strauji izplatījās tiešsaistē, redzams, kā juriste Amala Klūnija, kura kopš 2014. gada ir precējusies ar Holivudas zvaigzni Džordžu Klūniju, sveicina karali, sakrustojot kājas, viegli paklanoties un paspiežot roku, nevis veicot tradicionālo reveransu.
Lai gan karalis Čārlzs, šķiet, nebija satraukts un turpināja sarunu ar Klūniju pāri, daži karaliskās ģimenes atbalstītāji uztvēra Amalas rīcību kā necieņu un pauduši sašutumu sociālajos tīklos…
– Kāds lietotājs rakstīja: “Tik necieņpilni! Amala pat nevar paklanīties karalim!”
– Cits komentēja: “Manuprāt, vissliktākais bija kāju sakrustošana. Lai gan Džordžs un Amala, iespējams, jau agrāk tikušies ar karali, un reveranss jāveic tikai pirmajā reizē, es nekad neesmu redzējis Džordžu paklanāmies pat mirušajai karalienei.”
– Trešais piebilda: “Reveranss nav obligāts, taču tas ir cieņas žests – ne tikai pret karalisko ģimeni. Kad mācījos skolā, mēs, paspiežot roku viesiem, viegli paklanījāmies. Kādreiz tas bija ierasti.”
Tomēr diskusijā pietiekami daudz vērotāju steidzas aizstāvēt Amalu Klūniju…
– Kāds komentētājs raksta: “Karalis saņēma daudz vairāk – Amala pasmaidīja, paspieda roku un izskatījās eleganti. Tas ir labāk nekā jebkurš reveranss.”
– Cits kļūdaini piebilda: “Vai viņa ir britiete? Tikai monarha pavalstniekiem jāreveransē. Es, būdams amerikānis, to nedarītu – vienkārši paspiestu roku, kā pie mums ierasts. Tā nav necieņa, tikai cita kultūra.” Šo kļūdu laboja citi, uzsverot Amalas britu izcelsmi.
Saskaņā ar karaliskās ģimenes oficiālo vietni, stingri uzvedības noteikumi, sveicinot monarhu nav obligāti – galvenais ir pieklājība. Vietnē teikts: “Nav obligātas uzvedības kodeksa. Vīrieši parasti veic vieglu galvas pieliekšanu, bet sievietes – nelielu reveransu. Daži izvēlas vienkārši paspiest roku ierastajā veidā.” Tāpat uzrunā jālieto “Jūsu Majestāte”, kam seko “Kungs” vai “Kundze”.
Lai gan daudzi joprojām vēlas ievērot vēsturiskās uzvedības formas, Amalas Klūnijas žests izraisījis plašu diskusiju, atklājot atšķirīgus uzskatus par karalisko etiķeti un tās nozīmi mūsdienās.