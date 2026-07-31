Daudzi par šiem riskiem pat nenojauš – lūk, kas notiek ar organismu, ja nodarbojaties ar seksu katru dienu 16
Sekss ir neatņemama daļa no daudzu cilvēku dzīves, taču nereti rodas jautājums – vai pastāv robeža, kad tā var kļūt par daudz? Lai gan vienota pareizā seksa biežuma nepastāv, speciālisti uzsver, ka arī šajā jomā organismam ir nepieciešams līdzsvars. Ja ķermenim netiek dots pietiekami daudz laika atjaunoties, pārmērīgi intensīva seksuālā aktivitāte var radīt ne vien īslaicīgu diskomfortu, bet arī dažādas veselības problēmas.
Lūk, ar kādiem riskiem var nākties saskarties, ja seksuālā aktivitāte kļūst pārāk intensīva.