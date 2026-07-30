Traģiskā avārija Tukuma pusē: atklājas jaunas detaļas par sadursmi, kurā gāja bojā motociklists 0
Ceturtdien Tukuma novadā, pie Ozolniekiem, notika traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs. Sākotnējā informācija liecina, ka vieglās automašīnas vadītāja, izbraucot uz galvenā ceļa, nav devusi ceļu motociklistam, izraisot smagu sadursmi.
Trieciena spēks bija tik liels, ka “Volvo” markas apvidus automašīna tika aizsviesta uz ceļa sadalošās saliņas, savukārt motocikls pēc sadursmes palika smagi deformēts uz brauktuves. Negadījuma vietā strādāja operatīvie dienesti – daļa glābēju novāca avārijas sekas un attīrīja ceļu, bet citi organizēja satiksmi, vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”.
Motocikla vadītājs, 1971. gadā dzimis vīrietis, no gūtajām traumām gāja bojā notikuma vietā. Savukārt automašīnas vadītāja, 1985. gadā dzimusi sieviete, ar traumām nogādāta slimnīcā Rīgā.
Par notikušā apstākļiem Valsts policija norāda:
“Pirmatnējā informācija liecina par to, ka, no liecinieku teiktā, ka sieviete, dzimusi 1985. gadā, vadījusi transportlīdzekli, nav pārliecinājusies par ceļu satiksmes kustības drošību, nav ievērojusi ceļazīmi “Dodiet ceļu”, kā rezultātā notika sadursme ar vīrieti, kurš vadīja motociklu, 1971. gadā dzimis, virzienā no Tukuma – pa galveno ceļu.”
Negadījuma sekas liecināja par sadursmes milzīgo spēku – automašīnas sānos bija redzams motocikla nospiedums, bet transportlīdzeklis pēc trieciena apgāzās uz sāniem.
Valsts policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu un turpina skaidrot visus traģiskās avārijas apstākļus.
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