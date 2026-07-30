“Vācieties prom!” Polijas ārlietu ministrs nosauc vienīgo valsti, kas spētu nekavējoties piespiest Putinu izbeigt karu Ukrainā 0
Ķīnai ir reāli instrumenti, kas ļautu piespiest Krieviju izbeigt karu Ukrainā, taču Pekina to nedara, jo pašreizējā situācija tai ir izdevīga. Tā uzskata Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis, kurš par to izteicās podkāstā “The Long Game”.
Pēc ministra domām, Pekina varētu izdarīt spēcīgu ekonomisku spiedienu uz Maskavu, jo Krievija lielā mērā ir atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu. Tomēr Ķīna šādu soli nesper, jo karš padara Krieviju vājāku un arvien vairāk atkarīgu no Pekinas.
Lai pamatotu savu viedokli par Ķīnas iespējām ietekmēt Kremli, Sikorskis atgādināja notikumus Kazahstānā 2022. gada janvārī. Toreiz valstī izcēlās plaši protesti, ko izraisīja straujais sašķidrinātās gāzes cenu kāpums.
Pēc ministra teiktā, Krievija tajā laikā apsvērusi militāru iejaukšanos Kazahstānā, taču Ķīna tam nav piekritusi un piedraudējusi pārtraukt tirdzniecību ar Krieviju.
“Ķīna toreiz krieviem pateica: “Vācieties prom nekavējoties, pretējā gadījumā mēs pārtrauksim ar jums tirgoties.” Un krievi paklausīja. Es nedomāju, ka Krievija varētu turpināt karu, un es nedomāju, ka tā varētu izdzīvot kā valsts bez tirdzniecības ar Ķīnu. Tāpēc tas būtu reāls drauds,” sacīja ministrs.
Sikorskis uzskata, ka līdzīgu pieeju Ķīna neizmanto attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, jo karš Pekinai ir izdevīgs.
Pēc viņa teiktā, ilgstošais karš novājina Krieviju un padara to arvien atkarīgāku no Ķīnas gan ekonomiski, gan politiski. Tādējādi Pekina iegūst lielāku ietekmi pār Maskavu, tādēļ tai neesot intereses izmantot savu ekonomisko ietekmi, lai piespiestu Krieviju izbeigt karu Ukrainā.