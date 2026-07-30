VIDEO. ASV iznīcinātājs pārsteidz pludmales atpūtniekus ar ekstrēmi zemu lidojumu tieši virs galvām 0
15. jūlija rītā Pensakolas pludmalē, Floridā, ikgadējais un tik ļoti gaidītais militārās aviācijas šovs “Breakfast with the Blues” pārvērtās pamatīgā un negaidītā haosā, kad viena no ASV Jūras spēku paraugdemonstrējumu grupas “Blue Angels” lidmašīnām veica ekstremāli zemu pārlidojumu tieši virs atpūtnieku galvām.
Sociālajos tīklos publicētie video liecina par pamatīgu jūkli krastmalā. Zaudējot augstumu daudz vairāk, nekā paredzēts standartos, iznīcinātāja dzinēja jaudīgais gaisa vilnis burtiski ar spēku pāršalca mierīgo pludmali – gaisā lidoja teltis, guļamkrēsli, saulessargi un smilšu mākoņi, kamēr sanākušie skatītāji kliedza gan no izbīļa, gan aiz neviltota sajūsmas.
“Es šeit nāku jau desmit gadus, bet kaut ko tādu savā mūžā nebiju redzējusi,” medijiem atzina pludmales apmeklētāja Ešlija Korna. “Es burtiski nodomāju, ka mūs tūlīt nonesīs, bet tas bija apbrīnojami.”
Cita aculieciniece Samanta Meina jokoja, ka zemā pārlidojuma dēļ lidmašīna izskatījusies tik milzīga, ka sākumā pat sajaukta ar slaveno un masīvo transportlidmašīnu “Fat Albert”. Par laimi, incidentā neviens cilvēks necieta.
Tomēr elites pilotu grupas vadība par šo triku nav tik lielā sajūsmā un jau ir uzsākusi notikušā izmeklēšanu. “Mūsu vietējās kopienas, skatītāju un pilotu drošība ir mūsu galvenā prioritāte,” paziņoja “Blue Angels” pārstāvis, solot rūpīgi izvērtēt manevra apstākļus un veikt drošības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka visi lidojumi stingri atbilst ASV Jūras spēku un Federālās aviācijas administrācijas drošības standartiem.
Ikgadējais aviošovs Pensakolas pludmalē ir sena un iemīļota tradīcija jau 80 gadu garumā, kas ik gadu piesaista pat ceturtdaļmiljonu skatītāju, un šis gads noteikti paliks atmiņā kā viens no iespaidīgākajiem un vējainākajiem šova vēsturē.