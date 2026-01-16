Nesenais sprādziens Torņakalnā bija traģēdija, kurai nebija jānotiek. Šobrīd nav skaidri visi notikušā apstākļi, piemēram, vai un kāda atbildība notikušajā ir pašvaldībai. Nu lasītājs mums ziņo, ka arī Siguldā ir ēka neapdzīvojamā stāvoklī, bet tur joprojām dzīvo cilvēki.
Lai arī tādi notikumi kā sprādziens Torņakalnā ir ļoti traģiski, tie arī atver acis sabiedrībai. Ne velti tautā jau ir iesakņojies teiciens par to, ka valstī kaut kas tiek darīts tikai tad, kad notiek kaut kas slikts. Arī mūsu lasītājam Torņakalna traģēdija likusi aizdomāties par kaimiņos esošu ēku Siguldā.
Lasītājs Pāvels mums raksta: “Pagājušās nedēļas notikumi Rīgā ar sprādzienu dzīvoklī man rada uztraukumu par maniem kaimiņiem, jo viņi dzīvo vecā, nedrošā pašvaldības dzīvokļu mājā, bet pašvaldība, izskatās, ir aizmirsusi par šo nedrošo namu. Īsumā par situāciju. Inčukalna pagastā atrodas ciems Kārļzemnieki. 11. decembra domes sēdē padzirdēju, ka man gandrīz vai kaimiņos esošā māja, kas pieder Siguldas pašvaldībai, ir avārijas stāvoklī, un tur mītošie iedzīvotāji ir jāpārvieto uz citām dzīvesvietām. Kā tik ne nākamajā dienā pēc domes sēdes pie avārijas stāvokļa mājas bija savākušies vairāki cilvēki, laikam no pašvaldības, kas pavēstīja iemītniekiem, ka viņus ir jāpārvieto uz citām mājām. Speciālisti esot teikuši, ka mājai ir vājas jumta konstrukcijas, kas pie stiprām lietavām vai snigšanas varot iebrukt.
Taču pat šodien, kad rakstu šo gandrīz mēnesi pēc tā visa un pēc lielas snigšanas, mājā vēl visi iemītnieki dzīvo kā dzīvojuši. Ja nebūtu notikums Rīgā, tad laikam pat nepamanītu, bet tas, ko es redzu, ir tas, ka pašvaldības māja, kas pēc pašas pašvaldības vārdiem ir bīstama un nav ekspluatējama, tiek apdzīvota, un neviens netaisās seniorus nodrošināt ar drošu dzīvesvietu! Vai tas ir pieņemami, ka cilvēki, kas ir vientuļi un veci, paļaujas uz pašvaldības palīdzību, bet pašvaldība, zinot, ka māja, kurā šie cilvēki dzīvo, ir bumba ar laika degli, neko nedara, lai šos cilvēkus nodrošinātu ar piemērotām mājām??
Siguldas domes pašas noteikumos ir teikts, ka palīdzība tiek sniegta NEKAVĒJOTIES (12. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību personai, kuras īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā – Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamās telpas un sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Siguldas novadā). Vai mēnesi vēlāk skaitās NEKAVĒJOTIES??? Un vispār – būvniecības likumdošanā taču ir pateikts, ka 28. (3) par būves vai tās daļas lietošanu vai pieļaušanu lietot, ja būve vai tās daļa ir tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām (Būvniecības likums).
Nabaga večuki taču lieto šo māju, bet vai tā ir viņu vaina? Kur tad viņi ziemā, sniegā, liksies? Kāpēc pašvaldība neko nedara?? Tikmēr Rīga jau ir paziņojusi, ka iedzīvotājiem, kam nepieciešama pagaidu dzīvojamā telpa, vispirms tiek piedāvāta istaba pašvaldības viesnīcā (līdz piecām dienām), bet pēc tam ir iespēja pieteikties uz izmitināšanu pašvaldības dzīvoklī – saistībā ar sprādzienu dzīvoklī. Kāpēc Siguldā netiek piedāvāta tāda iespēja? Es biju šokā, redzot, ka mēnesi pēc domes paziņojuma vēl pagalmā un mājā ir redzami tās iedzīvotāji. Nevajag cerēt uz sliktāko, bet drošībai jābūt pirmajā vietā!”
Lai noskaidrotu, kāda īsti ir situācija ar “Kārļzemnieki 4” ēku, sazinājos ar Siguldas novada domes komunikācijas daļu.
Situācija tiek risināta, daļa iedzīvotāju pārvākušies
Domes pārstāvji skaidro: “Kārļzemnieki 4”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads ēku kopumā apdzīvoja 15 iedzīvotāji. Šobrīd:
• 8 iedzīvotāji jau ir pārcēlušies uz pašvaldības nodrošinātām alternatīvām dzīvesvietām,
• 2 iedzīvotāji pēc pašu izvēles pārcēlušies uz privātām dzīvesvietām,
• 5 iedzīvotāji vēl uzturas ēkā un tiks pārvietoti līdz noteiktajam termiņam – 12. janvārim, jo maiņu dzīvesvietās tiek veikti tehniskie darbi, lai iedzīvotājiem būtu komfortabli viņu jaunajās, pagaidu dzīves vietās.
Pārcelšanās process norit pakāpeniski, ievērojot iedzīvotāju individuālās situācijas un vajadzības.
Pašvaldība ar “Kārļzemnieki 4” iedzīvotājiem ir īstenojusi mērķtiecīgu un ciešu sadarbību. Sarunas par pārcelšanos tika uzsāktas savlaicīgi, iedzīvotāji tika informēti par ēkas tehnisko stāvokli, iepazīstināti ar piedāvātajām alternatīvajām dzīvesvietām, un pārcelšanās notika tikai pēc iedzīvotāju brīvprātīgas piekrišanas.
Pašvaldības sniegtais atbalsts ietvēra:
• alternatīvu dzīvesvietu nodrošināšanu un to pielāgošanu iedzīvotāju vajadzībām, tostarp kosmētiskos uzlabojumus un nepieciešamo sadzīves priekšmetu iegādi;
• praktisku palīdzību pārcelšanās procesā – transporta nodrošināšanu, palīdzību mantu iepakošanā, mēbeļu un sadzīves lietu nogādāšanu jaunajā dzīvesvietā;
• atbalstu sadzīves jautājumu sakārtošanā, tostarp pensiju piegādes pārkārtošanā, televīzijas, elektroapgādes un citu pakalpojumu pieslēgumu nodrošināšanā, kā arī līgumu pārslēgšanā;
• sociālo un psihosociālo atbalstu, lai mazinātu pārcelšanās radīto stresu un veicinātu iedzīvotāju pielāgošanos jaunajiem dzīves apstākļiem.
Ar katru iedzīvotāju situācija tika pārrunāta individuāli, uzklausot vajadzības un meklējot piemērotāko risinājumu.
Ēku plānots atjaunot un pamatojoties uz tehniskās apsekošanas atzinumu ēkā tiks veikti ēkas remont darbi. Ēka ir noteikta kā viens no prioritārajiem objektiem, lai iespējami īsā laikā veiktu nepieciešamos remontdarbus. Līdz renovācijas pabeigšanai iedzīvotājiem tiek nodrošinātas maiņas dzīvesvietas, kur iedzīvotāji varēs uzturēties līdz tiks pārvietoti atpakaļ iepriekšējā dzīvesvietā. Ēkā līdz šim veikti ēkas jumta konstrukciju nostiprināšanas darbi. Jumta konstrukciju stiprināšana ir pabeigta, un konstrukcijas šobrīd ir nostiprinātas atbilstoši drošības prasībām.
Tā kā ēka ir celta 1935. gadā, pašvaldība pasūtīja tehnisko stāvokļa novērtējumu, lai objektīvi izvērtētu ēkas faktisko stāvokli un noteiktu nepieciešamos ieguldījumus tās turpmākai apsaimniekošanai.”