Krievu okupanti frontē sākuši izmantot ēzeļus. Vairākos vietnes “Telegram” kanālis sākušas izplatīties fotogrāfijas ar šiem dzīvniekiem.

Tiek atzīmēts, ka ēzeļi tiek nosūtīti uz vienībām loģistikas uzdevumu veikšanai. Arī daži krievu emuāru autori ziņo par ēzeļu pārvešanu uz piegādes vienībām. Šāds radikāls lēmums, iespējams, ir saistīts ar autotransporta un bezpilota zemes platformu trūkumu.

“Joprojām nav skaidrs, kā krievi plāno izmantot šos lēnos dzīvniekus, kuri slikti panes mitru klimatu un kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe un atbilstoša barošana,” raksta portāls.

Militārais eksperts Mihails Žirohovs Radio NV ēterā pauda viedokli, ka ēzeļu izmantošana varētu būt vietēja iniciatīva. Viņš uzskata, ka šajās nodaļās varētu būt kāds cilvēks, kurš zina, kā apieties ar šiem dzīvniekiem:

“Ja runājam par atgriešanos pie Pirmā un Otrā pasaules kara taktikas, tad kāpēc gan ne? Tas ir vienkāršs un uzticams pārvietošanās līdzeklis. Jo īpaši tāpēc, ka īstā tehnika šobrīd nav pielietojama, ņemot vērā laikapstākļus. Un ēzeļi vai zirgi var veikt viņiem uzticētos pienākumus,” viņš atzīmēja.

Fotogrāfijās un video Krievijas kanāls “Dva majora” publicējis kadrus, kuros redzams, ka ēzeļi tiek turēti no improvizētiem materiāliem būvētos aizgaldos.

In the last couple of days, there have been numerous videos appearing of Russian soldiers who have donkeys at their disposal. According to Russian sources, they have begun to be given to some units as pack animals.

