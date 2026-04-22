Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Gaiss sasils līdz pat +17 grādiem! Saulaina laika prognoze trešdienai

LETA
7:10, 22. aprīlis 2026
Trešdien Latvijā būs sauss un samērā saulains laiks, vējš kļūs brāzmaināks, prognozē sinoptiķi.

Pēcpusdienā, sākot no valsts ziemeļiem, palielināsies mākoņu daudzums, bet nav gaidāmi nokrišņi.

Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā un vakarā pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē.

Gaiss sasils līdz +12..+17 grādiem, daļā piekrastes – līdz +7..+9 grādiem.

Rīgā saglabāsies sauss laiks, mākoņu kļūs vairāk un ziemeļrietumu vējš vakarā brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13 grādi, pie jūras +9 grādi.

Laikapstākļus ietekmē anticiklons, kas atrodas Eiropas ziemeļrietumos, un ciklons Krievijas ziemeļos. Atmosfēras spiediens 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī, gaidāma spiediena pazemināšanās.

