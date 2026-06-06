Foto: Evija Trifanova/LETA

Vietām gaidāms stiprs lietus un pērkons: laika ziņas šodienai 0

Pievieno LA.LV
LETA
9:07, 6. jūnijs 2026
Ziņas Dabā

Sestdien valsts austrumos stipri līs un ducinās pērkons, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Visums izvēlējies savus favorītus! Astrologi nosauc 4 zodiaka zīmes, kurām rīt gaidāma īpaša veiksme
“Es zvanīju un iztraucēju ballīti?” Sieviete pēc zvana VID nespēj noticēt dzirdētajam
Kokteilis
TESTS. Attēls, ko pamani pirmo, var atklāt par tavu bloķēto traumu vairāk nekā stundu gara saruna
Lasīt citas ziņas

Dienas pirmajā pusē valstī gaidāms mākoņains laiks, bet no dienas vidus debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies, un uzspīdēs saule.

Dienas sākumā galvenokārt austrumos īslaicīgi līs, kā arī vietām ducinās pērkons un gaidāmas stirpas lietusgāzes. Vējš pārsvarā būs lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16…+21 grādam.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Uzmanību, zosis nāk! Skrējiena dalībniekus pārsteidz negaidīti, spārnoti konkurenti
Noslēpumaina nāve aiz restēm: ieslodzījumā Cēsīs mirst nepilngadīgais – iestāde izvairās no atbilžu sniegšanas
“Nieka” 4 tūkstoši sezonā! Vecāki cits citu mierina, runājot par iespaidīgām izmaksām bērnu sportā

Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku un no rīta mākoņi vēl atnesīs lietu, pēc tam nokrišņi mitēsies, un, debesīm brīžiem skaidrojoties, uzspīdēs saule. Saglabāsies lēns vējš, un termometra stabiņš pieturēsies ap +20 grādu atzīmi

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
29 dīvainības, kas eiropiešiem šķiet pilnīgi ikdienišķas, bet pārsteidz amerikāņus
Veselam
Apnikušas blaugznas? Lūk, 6 visbiežākās matu kopšanas kļūdas un to sekas
Kokteilis
Kāpēc sapņos parādās miruši radinieki? Psihologi un sapņu tulki sniedz dažādus skaidrojumus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.