Gaļas produktu zīmols NOO: grila sezona ar katru gadu kļūst arvien garāka 0
Gaļas produktu zīmola NOO apkopotie dati liecina, ka laikapstākļu ietekme uz grilēšanas paradumiem pēdējos gados un īpaši šogad ir ievērojami mainījusies: latvieši grila sezonu sāk vēlāk, taču turpina līdzvērtīgi vēlāk rudenī.
„Tradicionāli grila sezonas karstākais punkts Latvijā līdz šim ir bijis jūnijs un jūlijs, taču šogad mēs redzam pāreju uz vēlāku vasaru un rudeni; un šogad pat Līgosvētki to nespēja mainīt,” skaidro gaļas produktu zīmola NOO pārdošanas vadītājs Juris Grīnbergs.
“Salīdzinot pērnā septembra pārdošanas rādītājus, redzams, ka aktīvā grilēšanas sezona beidzas jau augustā. Šī gada vasara grilēšanai nebija labvēlīga. Taču septembris iezīmējās ar rekordaugstiem grila produktu pārdošanas rezultātiem, par 42% pārsniedzot iepriekšējā gada rādītājus, ” skaidro Juris Grīnbergs.
Viena no ievērojamākajām izmaiņām 2025. gada grila sezonā bija grila ribiņu popularitātes straujais pieaugums. Septembrī to pārdošana bija gandrīz divas reizes lielāka kā tā paša perioda iepriekšējā gadā, un gandrīz trīs reizes lielāka kā šī gada jūnijā. „Ribiņu pārdošana šogad patiešām ir izcila. Texas – style ribiņas un jaunie šašliki ir kļuvuši par īstiem sezonas hitiem,” apstiprināja Grīnbergs.
Dati, ka Latvijas iedzīvotāji grilē septembrī tikpat aktīvi kā pirms vairākiem gadiem jūnijā, tikai apliecina, cik svarīgi grilēšanai ir labi laika apstākļi. Nav svarīgi, vai ir vasara vai rudens, iekurt grilu aicina silts un sauss laiks, un šogad septembris Latvijas iedzīvotājus lutināja.
Āfrikas cūku mēris ietekmējis gaļas rūpniecību kopumā, liekot ražotājiem pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. „Tajā pašā laikā Baltija ieņem tik mazu daļu Eiropas tirgū, ka, par laimi, pagaidām nav novērojams ne cūkgaļas deficīts, ne cenu kāpums. Tātad var teikt, ka rudens un Ziemassvētku sezona paies mierīgi. Mēs cenšamies iegādāties izejvielas pēc iespējas tuvāk – arī no Somijas, jo Baltijas pašpietiekamība cūkgaļā joprojām nav pietiekama. Tas nodrošina mums augstu izejvielu kvalitāti. Somijā nav reģistrēts neviens cūku mēra gadījums, un mēs ceram, ka arī Igaunijā un Latvijā situāciju izdosies pēc iespējas ātrāk kontrolēt,” paskaidroja Grīnbergs.
