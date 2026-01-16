Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju nezina, kā pareizi šķirot atkritumus – “Getliņi EKO” uzsāk informatīvo kampaņu “Jāšķiro ir viss! Un viss.” 0
Šodien, 15. janvārī, “Getliņi EKO” atklāja informatīvo kampaņu “Jāšķiro ir viss! Un viss.” ar preses konferenci, kurā tika prezentēti sabiedriskās domas pētījuma rezultāti, iepazīstināts ar kampaņas radošo koncepciju un turpmākajām aktivitātēm. Kampaņa ir vērsta uz sabiedrības izpratnes un zināšanu uzlabošanupar atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kā arī praktiskas rīcības veicināšanu. Lai arī šķirošana Latvijā ik gadu uzlabojas dati rāda, ka iedzīvotāju zināšanas joprojām ir nepietiekamas – gandrīz puse jeb 47% iedzīvotāju atzīst, ka nav pietiekami informēti par pareizu atkritumu šķirošanu, un tikai 15% jūtas patiesi droši par savām zināšanām. Tas nozīmē, ka šķirošana daudzos gadījumos notiek, balstoties uz minējumiem, nevis skaidru izpratni, un tas tieši ietekmē pārstrādes efektivitāti un sistēmas izmaksas.
“Getliņi EKO” informatīvās kampaņas “Jāšķiro ir viss! Un viss.” mērķis ir šo situāciju mainīt – ne tikai motivēt šķirot, bet iemācīt to darīt pareizi, skaidri un praktiski. Sabiedriskās domas pētījumā* secināts, ka iedzīvotājiem ir šaubas par šķirošanas noteikumiem: 46% nav droši, ko drīkst mest stikla konteinerā, 57% – par plastmasas, metāla un papīra konteineriem, bet 52% – par BIO atkritumiem. Gandrīz puse iedzīvotāju nezina, kas notiek ar sašķirotajiem atkritumiem pēc nodošanas, un tikai 9% pārzina pārstrādes procesu. Šie dati apliecina, ka neziņa un mīti par šķirošanu – piemēram, ka viss nonāk vienā kaudzē vai nešķirotie atkritumi vēlāk tiek sašķiroti – joprojām kavē šķirošanas kvalitāti un uzticēšanos sistēmai.
Par kampaņas nozīmi pašvaldību un valsts vides politikas kontekstā preses konferencē runāja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Elīna Treija:
“Pēdējo divu gadu laikā nešķiroto atkritumu apjoms ir samazinājies par 30%, un tas apliecina, ka iedzīvotāju zināšanas un izpratne par šķirošanu aug. Tomēr mūsu mērķi ir vēl ambiciozāki – virzīties uz aprites ekonomiku, kur apglabājamo atkritumu apjoms tiek samazināts līdz minimumam un šķirošanas rezultātā atkritumi kļūst par otrreiz izmantojamām izejvielām. Lai to sasniegtu, ir būtiski, lai šķirošanas paradumi turpinātu pilnveidoties, tāpēc mēs atbalstām Getliņi EKO iniciatīvas, kas ilgtermiņā informē un izglīto iedzīvotājus.”
Kampaņa sniedz iespēju iedzīvotājiem iepazīt atkritumu šķirošanu ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Vietnē www.skirotprasme.lv/ ir pieejami bezmaksas tiešsaistes kursi, kuros soli pa solim var apgūt šķirošanas pamatprincipus, iepazīties ar dažādiem atkritumu veidiem un saprast, kā tie nonāk tālāk – pārstrādē vai otrreizējā izmantošanā.
“Mēs redzam, ka cilvēki noteikti nav vienaldzīgi pret vidi un atkritumu šķirošanu, taču bieži trūkst gan pārliecības, gan pietiekamu zināšanu par pareizo rīcību. Daudzos gadījumos šķirošana notiek ar jautājuma zīmi – vai tas ir pareizi, vai nepareizi? Ar šo kampaņu mūsu mērķis ir šo neskaidrību novērst un palīdzēt cilvēkiem iegūt drošu un skaidru izpratni par pareizu rīcību. Mēs vēlamies, lai jautājuma zīme pārtaptu par pārliecību un apzinātu rīcību ikdienā,” uzsver Dārta Grudule, “Getliņi EKO” Vides izglītības un komunikācijas daļas vadītāja.
Radītajā vietnē ir pieejami trīs kursa līmeņi ar atšķirīgu grūtības pakāpi un padziļinātu materiālu – Šķirošanas amatieris, Šķirošanas meistars un Šķirošanas doktors. Katrs līmenis sniedz iespēju ne tikai paplašināt zināšanas un praktiskās prasmes, bet arī saņemt sertifikātu kursa beigās, kas ļauj ikvienam pakāpeniski attīstīt savu izpratni par atkritumu šķirošanu.
Lai kursi būtu iedvesmojoši un uzticami, kā vēstneši iesaistīti pazīstami Latvijas sportisti – Sandis Ozoliņš, Aļona Ostapenko un Andrejs Gražulis. Viņi uzņemas šķirošanas “pasniedzēju” lomu, demonstrējot, ka šķirošana kļūst vienkārša, ja ir skaidras zināšanas un pareiza pieeja. Preses konferencē kā spilgts piemērs tika demonstrēts praktisks eksperiments – Sandis Ozoliņš kopā ar šķirošanas “neticīgo” Kristapu Skuteli praktiski apguva šķirošanas principus, pārbaudīja savas zināšanas testā un saņēma sertifikātu. Tas apliecina, ka ikviens var iemācīties šķirot pareizi, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes vai attieksmes.
Konferencē prezentētie dati arī liecina, ka dzīvesvietas tips būtiski ietekmē paradumus – 62,3% privātmāju mājsaimniecību šķiro, daudzdzīvokļu namos – 55,8%, bet katra astotā mājsaimniecība Latvijā joprojām nešķiro vispār. Tikmēr tikai 26% iedzīvotāju skaidri apzinās vides ieguvumus no šķirošanas. Tas nozīmē, ka sabiedrībā vēl ir plaši izplatīta neizpratne un paradumu nevienlīdzība, kas rada nepieciešamību pēc sistemātiskas, praktiskas izglītošanas.
Signe Grūbe, Ropažu novada domes priekšsēdētāja, konferences laikā uzsvēra pašvaldību atbildību iedzīvotāju izglītošanā un šķirošanas paradumu veidošanā:
“Ropažu novads ir mājvieta “Getliņi EKO”, tāpēc atbildīga attieksme pret atkritumu šķirošanu ir mūsu ikdienas un nākotnes prioritāte. Mēs apzināti sākam ar pašiem mazākajiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Visas Ropažu novada izglītības iestādes aktīvi iesaistās “EKO skolu” kustībā, mācot šķirošanu kā dabisku ikdienas ieradumu. Bērni kļūst par skolotājiem arī savās ģimenēs, palīdzot vecākiem izprast, ko nozīmē pareizi šķirot. Tieši caur izglītību un bērnu piemēru mēs veidojam ilgtspējīgu un atbildīgu Ropažu novada nākotni.”
Kampaņa “Jāšķiro ir viss. Un viss.” uzsver: šķirošana nav tikai par konteineriem. Tā ir par zināšanām, apzinātu izvēli un nākotni. Tikai tad, kad šķirošana kļūst pareiza, tā patiešām dod reālu labumu videi un sabiedrībai.
Kampaņu “Jāšķiro ir viss! Un viss.” atbalsta: Rīgas Valstspilsētas pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, “Eco Baltia Vide”, “cleanR”, “Lautus Vide”, “Rimi”, “Maxima”, “Lidl”, “mego”, “Stockmann”, “Sky”, “Wolt”, “Cirkle K”, “Viada”, “Narvesen”, “Omniva”, “Caffeine”, “Costa Coffee”, “Rocket Bean”, “Pasaules dabas fonds”, “Latvijas Zaļais punkts”, “Jumis”.
*Pirmskampaņas pētījums, ko pēc SIA “Getliņi EKO” pasūtījuma veica “Havas Media” ar datu apkopotāju “White Label”, tika īstenots 15.–23. decembrī 2025. gadā, aptaujājot 706 respondentus vecumā no 18 līdz 78 gadiem.