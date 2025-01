Foto: LETA

Gribējāt ziemu? Lūdzu! Sestdienas rītā daudzviet Pierīgā īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi







Sestdienas rītā daudzviet Pierīgā ir īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi, brīdina “Latvijas valsts ceļi”.

No rīta īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Rīgas apvedceļu, pa Bauskas šoseju no Ķekavas apvedceļa līdz Dzimtmisai un pa Jelgavas šoseju visā tās garumā.

Tāpat īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Blīdenei, Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Strazdei, Kokneses šosejas posmā no Tīnūžiem līdz Skrīveru pagriezienam un Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Jaunjelgavai.

Īpaši apgrūtināta braukšana uz reģionālajiem autoceļiem ir Dobeles, Tukuma un Jelgavas apkārtnēs.

Visā pārējā Latvijas teritorijā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, ceļi var būt sniegoti un apledot, uzsver “Latvijas valsts ceļi” un aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļam un iespēju robežās atlikt braucienus. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, valsts ceļu tīklā uzturēšanas darbus veic 147 ziemas tehnikas vienības.

Sestdien dienā Latvijā būs vējaina, vietām uzspīdēs saule, vien vietām gaidāms sniegs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Dienā ciklona ietekme pakāpeniski mazināsies, tādēļ mākoņu daudzums būs mainīgs, tomēr vietām vēl gaidāms sniegs. Ceļi būs slideni.

Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās sasniegs ātrumu 15-18 metri sekundē (m/s), bet piekrastē līdz 20 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0, -4 grādi, bet piekrastē 0, +2 grādi.

Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, kas priekšpusdienā vēl nesīs īslaicīgu sniegu. Ielas un ietves būs slidenas.

Arī galvaspilsētā pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu, rietumu vējš, kas brāzmās saglabāsies 15-18 m/s, priekšpusdienā pat līdz 20 m/s. Gaisa temperatūra Rīgā sestdien būs ap nulli.