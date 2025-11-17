Gribi ziemā uz ceļa palikt dzīvs? Šis viens eksperta ieteikums palīdzēs izvairīties no nelaimes 0
Oskars Irbītis, satiksmes drošības eksperts, TV24 raidījumā “Cilvēks.Ceļš.Drošība” stāsta, ka apledojušos ceļos automašīnas bremzēšanas ceļš var kļūt vairākas reizes garāks, tāpēc ziemā autovadītājiem jāievēro daži ieteikumi.
Uz sausa asfalta, ekstrēmi bremzējot, lai apstādinātu auto, vajag 27 metrus. Normālos, ikdienišķos apstākļos tie ir apmēram 50 metri. Bet, ja ceļš ir apledojis, saķeres koeficients samazinās trīs, četras, pat piecas reizes. “Var gadīties tā, ka ir vajadzīgi 100 vai pat vairāk metri, lai automobīli apturētu, piemēram, atkalas laikā,” skaidro Irbītis.
“Saprotam, ka, kad priekšā braucošajam automobīlim iedegas bremžu lukturi, viņš jau bremzē. Mums vēl vajag gan noreaģēt, gan izdarīt visu pārējo, līdz ar to mums apledojošos apstākļos ir jāspēj ieturēt lielāku distanci un jāspēj saprast, kā priekšā braucošais bremzē. Teiksim tā — ziemā viss jādara laicīgāk,” pauž eksperts.