Gribi ziemā uz ceļa palikt dzīvs? Šis viens eksperta ieteikums palīdzēs izvairīties no nelaimes 0

LA.LV
Praktiski

Oskars Irbītis, satiksmes drošības eksperts, TV24 raidījumā “Cilvēks.Ceļš.Drošība” stāsta, ka apledojušos ceļos automašīnas bremzēšanas ceļš var kļūt vairākas reizes garāks, tāpēc ziemā autovadītājiem jāievēro daži ieteikumi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Merkurs Skorpionā brīdina: 4 zodiaka zīmju pārstāvjiem tuvākajā nākotnē gaidāms liels pārbaudījums
Kokteilis
Svinēsim Latvijas valsts proklamēšanas 107. gadadienu! Vislatvijas 18. novembra pasākumu programma vienuviet
“Ir jau jocīga “garša” tam visam klāt” – patrioti internetā uztraucas par šodienas lāpu gājienu
Lasīt citas ziņas

Uz sausa asfalta, ekstrēmi bremzējot, lai apstādinātu auto, vajag 27 metrus. Normālos, ikdienišķos apstākļos tie ir apmēram 50 metri. Bet, ja ceļš ir apledojis, saķeres koeficients samazinās trīs, četras, pat piecas reizes. “Var gadīties tā, ka ir vajadzīgi 100 vai pat vairāk metri, lai automobīli apturētu, piemēram, atkalas laikā,” skaidro Irbītis.

“Saprotam, ka, kad priekšā braucošajam automobīlim iedegas bremžu lukturi, viņš jau bremzē. Mums vēl vajag gan noreaģēt, gan izdarīt visu pārējo, līdz ar to mums apledojošos apstākļos ir jāspēj ieturēt lielāku distanci un jāspēj saprast, kā priekšā braucošais bremzē. Teiksim tā — ziemā viss jādara laicīgāk,” pauž eksperts.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ziemas riepu maiņa. Skaidrojam, cik patiess ir septiņu grādu “mīts”?
Plusi dzīvot laukos ir daba. Mīnuss – šāds auto no rīta. Kurš to nodarīja?
RAKSTA REDAKTORS
Vai auto drīkst mazgāt -16°C? Traģikomiska pieredze jeb kā pāris sekundēs kļūt par ledus skulptūru meistaru
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.